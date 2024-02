Colheita da soja 2023/24 atinge 15,7%

A colheita da safra de soja 2023/24 no Brasil mostra um progresso significativo, atingindo 15,7% da área total projetada, conforme informações da consultoria Safras & Mercado até a última sexta-feira (02.02).

Este avanço representa um aumento em relação à semana anterior, que registrou um índice de 9%. Quando comparados com o mesmo período do ano passado, onde a colheita estava em 7,8%, e a média dos últimos cinco anos, de 10,4%, os números atuais indicam um desenvolvimento mais rápido nas atividades de colheita.

Dentre os estados, Mato Grosso lidera com a maior porcentagem de área colhida, alcançando 39%, um valor substancialmente acima da média histórica de 28% para o período.

No Paraná, a colheita avançou para 22%, mais que dobrando a média de 9,8% habitualmente esperada. Em Goiás, o progresso também é notável, com 12% da área colhida, o que representa mais do que o dobro da média de 5,8%.

Mato Grosso do Sul e São Paulo também reportam avanços significativos, com a colheita em 8% e 10%, respectivamente, ambos acima de suas médias históricas. Minas Gerais segue um ritmo mais moderado, com 3% da colheita concluída, o que está alinhado com a média para o estado.

Este cenário reflete uma temporada de colheita mais eficiente em comparação com anos anteriores, destacando uma tendência positiva para a produção de soja no Brasil.

Os dados atuais sugerem um potencial aumento na disponibilidade do produto, o que pode ter implicações no mercado interno e externo, dada a importância da soja brasileira no comércio global de commodities agrícolas.