Colisão com navio não prejudicou estrutura da Ponte Rio-Niterói

Marcos Porto/Agência O Dia Navio São Luiz ancorado entre armazéns 13 e 14 do Porto do Rio

A vistoria realizada na estrutura da Ponte Rio-Niterói , na manhã desta terça-feira (15), mostrou que a colisão com o navio São Luiz , na noite desta segunda-feira (14), não causou comprometimento na estrutura da via.

O tráfego foi totalmente liberado no sentido Rio nesta quarta, por volta das 11h15, onde haviam duas faixas interditadas por conta da realização de reparos no guarda-corpo. Já em direção a Niterói, as vias já haviam sido reabertas ontem. De acordo com a EcoPonte, o fluxo segue bom em ambos os sentidos. Por causa da interrupção na via, que durou pouco mais de três horas, o engarrafamento nos acessos à ponte no Rio chegou a 19 km nesta segunda.

Equipes de de engenharia da EcoPonte estiveram no local para realizar uma nova vistoria nesta terça. Agentes da PRF e da Defesa Civil também foram ao local. De acordo com a concessionária, a inspeção foi feita no solo e no mar, com embarcação. A ação também contou com engenheiros consultores.

O navio se desprendeu das amarras e, à deriva, atingiu a ponte com a força dos ventos, provocando o fechamento da via nos dois sentidos. A embarcação foi rebocada e levada para o Porto do Rio, onde está atracada. Três rebocadores participaram do trabalho de retirada da embarcação, o navio São Luiz, um graneleiro (cargueiro de grãos).

Na hora do acidente, houve forte ventania e pancadas de chuvas na Zona Norte do Rio de Janeiro. Às 18h10, houve registro de vento forte nos aeroportos do Galeão (57,4 km/h) e Santos Dummont (53,7km).

Por meio de uma nota oficial, a Marinha do Brasil informou que vai abrir um inquérito para apurar o que provocou o acidente envolvendo o navio São Luiz. Construído há 28 anos, a embarcação virou um ‘fantasma’ na Baía de Guanabara.

“A destinação da embarcação São Luiz é objeto de processo judicial. Enquanto aguarda a decisão judicial, a embarcação permanecia fundeada em local predefinido pela Autoridade Marítima, na Baía da Guanabara, desde fevereiro de 2016, sem oferecer riscos à navegação”, informa um trecho do texto. “Um Inquérito sobre Acidentes e Fatos de Navegação (IAFN) será instaurado para apurar causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente”, completa a nota.

O graneleiro São Luiz foi construído em 1994, no Brasil, e não opera desde o início de abril de 2016, quando fez sua derradeira viagem, de Porto Alegre rumo ao Rio de Janeiro. O navio foi levado para uma área da Baía de Guanabara para ficar ancorado sem apresentar problemas, na área do Caju.

De bandeira brasileira, o São Luiz, que possui uma capacidade de carga de 42.815 toneladas, foi se deteriorando ao longo dos anos. Até 2018, havia tripulação a bordo, mas depois disso, as informações são incertas ao seu respeito.

Fonte: IG Nacional