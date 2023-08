Colômbia elimina Jamaica e vai às quartas de final da Copa do Mundo pela 1ª vez

As temperaturas entre as duas cidades eram até semelhantes à noite nesta terça-feira (8), mas tamanha era a festa da torcida colombiana que o jogo mais parecia estar sendo disputado em Bogotá do que em Melbourne. Toda essa energia empurrou a Colômbia para pôr fim às mais de cinco horas da Jamaica sem levar gol e vencer por 1 a 0 pelas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina da FIFA Austrália e Nova Zelândia 2023™ .

Essa é a primeira vez na história — independente do gênero e eliminada torneios de base — que uma equipe cafetera faz a melhor campanha de uma seleção da Conmebol em um Mundial.

As sul-americanas terão pela frente agora a Inglaterra nas quartas, no próximo sábado (12), em Sydney.

O primeiro tempo foi bastante acirrado e brigado, com a Colômbia um pouco melhor em campo, mas sem conseguir levar grande perigo e dando toda a pinta de que poderia ser mais um confronto que poderia se arrastar para a prorrogação.

Ledo enganoso. Logo na volta do intervalo, aos seis minutos, a revelação de 18 anos, Ana Guzmán, escapou pela esquerda e virou o jogo para a direita com belo passe. A defensora da Jamaica, Deneisha Blackwood, calculou mal a passada e viu a bola passar por cima para encontrar os pés de Catalina Usme, que estufou as redes.

Enfim, caía a invencibilidade da zaga jamaicana, que passou cinco horas e 22 minutos sem ser vazada.

O troco caribenho quase veio de imediato, com cobrança de falta que Jody Brown completou de cabeça para a trave. No contra-ataque, Linda Caicedo, sensação cafetera, teve chance de ampliar, mas, sozinha, foi travada pela goleira Rebecca Spencer.

O jogo ganhou um ritmo frenético e era lá e cá, com a Jamaica, em especial, saindo com tudo para o ataque. Aos 37 anos, o meio-campista Drew Spence teve ótima oportunidade na área, mas viu sua cabeçada passar rente ao gol. Leicy Santos quase respondeu para a Colômbia na sequência, mas ficou nisso.

Número

Aos 34 anos e 158 dias, Diana Ospina se tornou a segunda jogadora sul-americana mais velha a disputar as oitavas de final da Copa do Mundo Feminina, depois da brasileira Formiga, que tinha 41 anos e 112 dias em 2019.

Melhor jogadora da partida

Catalina Usme (Colômbia).

