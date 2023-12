Coluna Espaço Aberto

Prefeitura de Porto Velho assume responsabilidade para finalizar casas inacabadas construídas há 15 anos

ASSUMIU

O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, afirmou que a Prefeitura vai executar, de forma direta, as obras de conclusão das 269 casas populares no Pró-Moradia Leste I, localizado no bairro Socialista, zona Leste, após o prazo para a execução por parte da empresa contratada ter expirado.

INVESTIMENTO

Hildon enfatizou que o município destinou R$ 8 milhões para o término das obras e conclusão no ano passado. Mas a previsão contratual não foi cumprida, o que impediu renovação de contrato.

SEM INTERMEDIÁRIOS

Agora a Prefeitura vai assumir a responsabilidade para o término dos serviços e entrega das moradias, que estão sendo aguardadas há mais de 15 anos.

EQUIPES

Além da Semob, a Semusb já trabalha na limpeza de toda a área e a Emdur vai atuar na instalação da rede elétrica nas casas.

“LARÁPIOS”

Em 89 das 269 moradias, a fiação foi furtada. Um prejuízo avaliado em mais de um milhão.

DATA

Hildon disse que a Prefeitura vai fazer um levantamento da real situação dos imóveis, somente depois disso é que poderá ser definido um prazo de entrega das moradias.

JUDICIALIZADO

Hildon Chaves informou também que a Procuradoria Geral do Município (PGM) ingressou com ação judicial para a remoção de eventuais invasores dos imóveis, de forma imediata, independente de ação judicial, como forma de resguardar os direitos dos contemplados com as casas.

CUSTO TOTAL

Todo o investimento do município para conclusão das residências chega a R$ 30 milhões. São 15 anos de obra abandonada.

IMEDIATO

A retomada dos trabalhos envolve 1.200 apartamentos inacabados que poderão ser entregues em um curto espaço de tempo.

CONSTRUÇÃO

Já o número de novas moradias pode chegar a 1.500. A Prefeitura vai priorizar a conclusão do que já está em andamento.

COMEÇO

O Pró-Moradia Leste foi inaugurado no final da primeira gestão do ex-prefeito Roberto Sobrinho (PT), no ano de 2009. Quem sonhava ter uma das casas, vai ter que estender o sonho por mais um período e aguardar uma possível realidade em 2024.

BOA NOTÍCIA

Após a coluna ter noticiado a inércia da OAB frente à arrogância da Azul em relação aos consumidores de Rondônia, a entidade convocou reunião com representantes da sociedade e órgãos de defesa do consumidor .

SOLUÇÃO

No convite, a OAB enfatiza querer firmar um posicionamento comum referente à Azul. Se for para agir em benefício da sociedade, tem meu total apoio.

PEQUENO NEGÓCIO

De acordo com a ONU, as micro, pequenas e médias empresas são responsáveis por oportunidades significativas de geração de emprego e renda, e foram identificadas como um dos principais impulsionadores da redução da pobreza e do desenvolvimento no país.

ALVO

Elas têm, ainda, uma característica marcante que é a de gerar postos de trabalho para os setores mais vulneráveis da sociedade como mulheres, jovens e pessoas de famílias mais pobres.

DIMINUIU

Um levantamento feito pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), mostrou que a abertura de pequenos negócios em 2022 registrou uma pequena queda (7%) em comparação com 2021, mas continua superior ao número registrado no período anterior à pandemia.

EM 2022

No ano passado foram 3,6 milhões de novos empreendimentos, a maioria concentrada na categoria do microempreendedor individual (MEI), que representou 78% do total.

“PATRÃO”

De acordo com o relatório da Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2022, realizado pelo Sebrae e pela Associação Nacional de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas (Anegepe), 60% dos entrevistados citaram criar a própria empresa como um dos seus maiores sonhos.

RECORDE

O resultado é o recorde da série histórica da pesquisa, que é realizada há 23 anos no Brasil. Os potenciais empreendedores são os indivíduos que ainda não são empreendedores e afirmaram pretender abrir algum negócio nos próximos 3 anos.

MAIS DA METADE

Eles representam 53% da população adulta, o que significa 51,5 milhões de pessoas. Uma estimativa feita pelo Sebrae a partir de dados do Ministério da Economia é de que os pequenos negócios geram em torno de R$420 bilhões por ano, o equivalente a cerca de um terço do Produto Interno Bruto brasileiro (PIB).

FRANQUIA

E, claramente, o franchising é a melhor opção para quem deseja empreender. A franquia é um modelo de negócio muito interessante para os empreendedores, pois permite o uso de uma marca já consolidada, testada e padronizada, diminuindo assim os riscos e problemas de administração.

LIMITAÇÕES

Na maioria das vezes, o pequeno empreendedor independente não dispõe de tempo e habilidade para prever fatos político-sociais e econômicos que possam afetar o seu negócio.

VANTAGENS

É fundamental poder contar com o apoio de um franqueador competente, podendo instalar e expandir seu negócio com menor risco financeiro. O franqueado poderá aproveitar a vantagem competitiva de seu franqueador, que já testou seus produtos e marcas no mercado.

PLANEJAMENTO

Além disso, planejou a sua expansão e é conhecedor do perfil dos clientes. O franqueador também tem informações relevantes com relação ao melhor processo de produção e/ou venda e às estratégias dos seus concorrentes.

MICROS

Um dos modelos do franchising mais vantajosos para quem deseja entrar no mercado empreendedor é o de microfranquias.

INVESTIMENTO MENOR

Elas se tornam uma excelente opção para quem sonha ter o seu próprio negócio, mas possui pouco capital para investir. Ainda, muitas sequer necessitam de ponto comercial, o que reduz ainda mais o custo da operação.

MARCA CONHECIDA

As outras vantagens estão relacionadas ao próprio sistema de franchising. As microfranquias são pequenos negócios previamente estruturados e testados, com uma marca reconhecida e estabelecida no mercado.

SUPORTE

O empreendedor que escolhe uma microfranquia conta com todo o suporte necessário para atingir as metas traçadas. O franqueador é responsável por repassar o know-how sobre a operação e gestão do negócio.

PREPARO

Treinamentos, manuais, consultorias, etc. Tudo isso fica à disposição de quem entra nesse universo e as chances de sucesso aumentam exponencialmente.

DINAMISMO

No caso das microfranquias home based, há ainda o benefício de não perderem tempo com deslocamento, não gastar dinheiro com aluguel de um ponto comercial e ter horários mais flexíveis, o que permite um maior controle sobre os colaboradores.

ZELO

Mas, atenção! Não é porque o investimento é menor que os cuidados para adquirir uma microfranquia devem ser ignorados. As recomendações são as mesmas aplicadas para a escolha de uma franquia convencional.