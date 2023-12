Coluna Espaço Aberto

Chutando de bico!

Campeão Brasileiro pode sair nesse fim de semana. Jogaço abriu a semana 13 da NFL. Atleta de Cerejeiras é destaque no Parapan.

Dependendo a combinações de resultados, o Palmeiras pode levantar a taça domingo. Dallas Cowboys vencem de virada o Seattle Seahawks.

Pode pintar – Se Flamengo, Botafogo e Atlético-MG não garantirem três pontos e o Palmeiras vencer o Fluminense, o time paulista é campeão do Brasileirão Assaí 2023. Confirmado isso, vai ser a maior pipocada de um time, o Botafogo, que liderou o campeonato por 31 rodadas, e chegou a ter 14 pontos de vantagem para o segundo colocado. Então o título caiu no colo do Palmeiras? De certa forma, sim, porém mesmo após a eliminação na Libertadores, e uma sequência ruim depois da eliminação, os comandados de Abel tiveram a cabeça fria e coração quente, foram consistente e agora só dependem de si para serem campeões.

Já na parte de baixo da tabela, três times já confirmaram passaporte para a série B, América-MG, Coritiba e Goiás. Resta uma vaga, e quatro equipes brigam para não ficar com ela, Bahia, Vasco, Santos e Cruzeiro. Vamos aguardar os próximos capítulos. A 37ª rodada do Brasileirão começa hoje (2), às 17h com Corinthians e Internacional.

NFL – A semana 13 da bola oval começou com um grande jogo entre Cowboys e Seahawks. Com os ataques das duas equipes “on fire”, o time de Dallas venceu, de virada, por 41 a 35 e engataram a quarta vitória seguida. 12 jogos fecham a semana, destaques para os horários nobres do Sunday e Monday Night Football. Domingo o Kansas City Chiefs visitam o Green Bay Packers as 21h20. Na segunda, o Jacksonville Jaguars recebe o Cincinnati Bengals as 21h15.

Tabelinha rondoniense

Cristian Westemaier Riber trouxe quatro medalhas para o Brasil no Parapan.

Orgulho – Destaque rondoniense na categoria adulta T54 do Parapan 2023, disputado no Chile entre 17 a 26 de novembro, Cristian foi bronze nos 800m, e prata nos 100m, 400m e 1.500m.