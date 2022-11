Com a chegada de Neymar e Marquinhos a Seleção está completa em Turim

A Seleção Brasileira está completa para a Copa do Mundo FIFA Qatar 2022. Nesta segunda-feira (14), os 23 atletas que atuam na Europa se apresentaram em Turim, na Itália, e se integraram aos outros três que jogam no Brasil e já haviam se apresentado junto com a comissão técnica.

A dez dias para a estreia no Mundial, contra a Sérvia, o técnico Tite já comandou a primeira atividade no Centro de Treinamentos da Juventus. O trabalho foi dividido em dois grupos: academia, para quem atuou no fim de semana, e campo, para o restante.

Primeiro treino da Seleção Brasileira no CT da Juventus em Turim | Foto: Lucas Figueiredo|CBF

O zagueiro Marquinhos e o atacante Neymar se apresentaram à tarde e também fizeram um trabalho físico na academia do CT da Juventus.

Com todos à disposição, a Seleção Brasileira volta a treinar nesta terça-feira (15). O grupo permanece na Itália até sábado, dia 19, quando está marcada a viagem para o Catar.

Fonte: Agência Esporte