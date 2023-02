Com a chegada do Carnaval, Fhemeron convoca doadores para manter estoque em alta

Com o baixo estoque de sangue e o aumento das transfusões durante o período carnavalesco, a Fundação de Hematologia e Hemoterapia – Fhemeron, incentiva toda a população do Estado de Rondônia a doar sangue.

A festividade, além de ser um momento de alegria e diversão, abre alas para a solidariedade. O atendimento acontece de forma simultânea em Porto Velho e nas unidades regionais do Estado. Na segunda-feira de Carnaval (20), a Fhemeron funcionará no horário da manhã de 7h15 às 12h, retornando ao atendimento na quarta-feira de cinzas (22), no período da tarde, no horário das 14h até as 18h.

O assistente social da Fhemeron, Dimarães da Silva, lembra que o estoque está baixo. “Devido ao feriado prolongado, precisamos manter o estoque de sangue, pois nesta época carnavalesca há aumento da demanda transfusional”, declarou.

As bolsas de sangue atendem a diversas necessidades, entre elas, as transfusões em pacientes com covid-19 grave, cirurgias e pacientes em tratamento de diversas doenças.

LOCAIS DE COLETA NO ESTADO:

Fundação Hemeron Porto Velho

Avenida Benedito de Souza Brito, s/nº, ao lado do Hospital de Base, Setor Industrial.

O contato para dúvidas é o (69) 3216-2204/2234 ou 0800-642-5744.

Unidade de Coleta e Transfusão de Ariquemes

Rua Cassiteria, 3613, Centro. Contato (69) 3535-2659.

Unidade de Coleta e Transfusão de Ji-Paraná

Rua Vialagran Cabrita, 1440 – Centro. Contato (69) 3421-1615.

Unidade de Coleta e Transfusão de Rolim de Moura

Rua Tocantins, 3932, Bairro Planalto. Contato (69) 3442-1328

Unidade de Coleta e Transfusão de Vilhena

Avenida Jô Sato, 405, Bairro Nova Vilhena. Contato (69) 3321-5147

Unidade de Coleta e Transfusão de Cacoal

Avenida Malaquita, s/nº, Bairro Josino Brito. Contato (69) 3341-0821

QUEM PODE DOAR?

– O doador deve pesar no mínimo 50 quilos;

– Estar alimentado, evitando alimentação gordurosa e aguardar 3h após o almoço.

– Estar em boas condições de saúde.

– Estar descansado, por pelo menos 6h nas últimas 24h.

– É necessário ter entre 16 e 69 anos completos. Menores de idade necessitam de autorização e presença do responsável legal.

– Homem pode doar até 4 vezes ao ano, em intervalos de 60 dias.

– Mulher pode doar até 3 vezes ao ano, com intervalos de 90 dias.

– Para quem doa é obrigatório apresentar documento de identificação com fotografia, emitido por órgão oficial.

IMPEDIMENTOS TEMPORÁRIOS

– Estar gripado ou com febre;

– Estar grávida ou amamentando;

– Estar em tratamento médico;

– Ter ingerido bebida alcoólica no dia da doação (12 horas);

– Ter tatuagem feita há menos de um ano;

– Ter realizado tratamento de acupuntura nos últimos doze meses;

– Ter recebido transfusão de sangue e seus derivados há menos de um ano;

– Ter feito endoscopia digestiva nos últimos seis meses;

– Ter tido malária nos últimos doze meses;

IMPEDIMENTOS DEFINITIVOS

– Ter tido Doença de Chagas;

– Ter tido hepatite após os 11 anos de idade;

– Ter sido exposto à situação ou comportamento que levem a risco, acrescido para infecções sexualmente transmissíveis.

