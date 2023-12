Com a proximidade do fim de ano, Fhemeron convoca doadores para manter estoques de bolsas de sangue regulares

A Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron), responsável pela coleta, testagem e distribuição de sangue para todo o Estado, atendendo 100% de leitos do Sistema Único de Saúde (SUS), convoca a população para realizar doações de sangue neste final de ano, ocasião em que acontecem festividades, e os índices de acidentes passam a ser altos. As bolsas de sangue são destinadas às pessoas vítimas de acidentes de trânsito, as quais são atendidas com alguma cirurgia eletiva ou outra situação mais imediata.

Com os festejos e parte da população saindo para viajar com a família em férias, o número de doações de sangue diminui, assim como os estoques de bolsas. Para isso, a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia aponta a necessidade de doadores, para que os estoques de bolsas de diversas tipagens, fique regular.

A assistente social da Fhemeron, Maria Luíza Pereira enfatizou que, a doação de sangue salva muitas vidas. “É fundamental para garantir a disponibilidade de sangue nos hospitais neste período, pois neste ”, ressaltou.

FUNCIONAMENTO

Em Porto Velho, a Fundação de Hematologia está funcionando normalmente nas semanas que antecedem ao Natal e Réveillon, atendendo de segunda a sexta-feira, das 7h15 às 18h, e no sábado, das 7h15 às 12h. O Estado também conta com unidades de coleta em Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim e Ji-Paraná. Os endereços estão disponíveis no Portal da Fhemeron, podendo ser acessados no link https://rondonia.ro.gov.br/fhemeron/institucional/enderecos-da-hemorrede/, e está localizada na Avenida Jorge Teixeira, n° 3.766, Bairro Industrial; contato: (69) 3216-2234.

COMO DOAR SANGUE?

Para doar sangue o cidadão precisa observar os seguintes critérios:

Estar em boas condições de saúde;

Ter entre 18 e 69 anos de idade (caso seja a primeira doação, o limite de idade é de 60 anos);

Jovens entre 16 e 17 anos poderão doar acompanhados dos pais ou responsáveis legais;

Ter peso acima de 50 kg;

Estar alimentado, evitando alimentação gordurosa (aguardar três horas após o almoço);

Homens podem doar até quatro vezes ao ano, em intervalos de 60 dias (dois meses);

Mulheres podem doar até três vezes ao ano, em intervalos de 90 dias (três meses); e

Precisam ter dormido pelo menos seis horas nas últimas 24 horas.

