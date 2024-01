Com ações do Governo, Rondônia alcança números positivos no combate à criminalidade no Estado

Com ações desenvolvidas pelo programa Cidade Segura, o Governo de Rondônia avança em vários eixos de atuação envolvendo operações policiais desencadeadas para o combate à criminalidade. Na primeira quinzena de 2024, o Estado alcançou números positivos contra o crime, reflexo de medidas adotadas e fortalecidas com a integração entre as forças policiais e o desenvolvimento de ações preventivas, coordenadas pela Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec).

Conforme pontuado pela Gerência de estratégia e Inteligência (GEI), da Sesdec, os dados comparativos, entre os anos de 2022, 2023 e 2024, referente às ações do Governo do Estado no combate à criminalidade alcançaram os seguintes índices:

▪ Número de apreensão de armas de fogo em 2024: – aumento de 100% com relação a 2022. – aumento de 25% com relação a 2023.

▪ Número de pessoas presas em 2024: – aumento de 53% com relação a 2022. – aumento de 4.8% com relação a 2023

▪ Número de pessoas abordadas em 2024: – aumento de 511% com relação a 2022. – aumento de 65% com relação a 2023.

▪ Número de munições apreendidas em 2024: – aumento de 4.660% com relação a 2022. – aumento de 4.660% com relação a 2023.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o motivo da redução se deve sobretudo, ao trabalho articulado de repressão e investigação das polícias. Somados aos investimentos que o Governo do Estado tem aplicado para maior desempenho das forças policiais do Estado. “O Governo de Rondônia tem fortalecido as forças de segurança pública com equipamentos modernos, viaturas e armamentos. Tudo somado à valorização dos policiais que desempenham um importante trabalho para a segurança da sociedade. Todo o trabalho de combate ao crime envolve as forças de polícia, onde são desencadeadas as investigações, operações e demais ações estratégicas”, enfatiza.

De acordo com o titular da Sesdec, Felipe Vital, o resultado positivo no combate às ações criminosas, é uma resposta dos investimentos do Governo na área de Segurança Pública, e a atuação integrada das Forças de Segurança.

FORTALECIMENTO

O programa Cidade Segura, tem vários eixos de atuação, são eles:

– Operação “Máximus”: visa coibir o furto e o roubo, bem como os crimes contra a vida;

– Operação “Disque Silêncio”: para averiguação de crimes de perturbação do sossego;

– Operação “Reforço Policial”: visa diminuir o tempo de resposta da polícia no atendimento às solicitações, através do telefone 190;

– Operação “Visibilidade”: reforça a segurança à sociedade, com pontos fixos em cruzamentos com grande fluxo de pessoas, nos horários de maior movimento;

– Operação “360”: com emprego do Centro Integrado de Comando e Controle Móvel, é possível levar para qualquer ponto do Estado as tecnologias de combate ao crime, com emprego de sistemas de monitoramento, de acompanhamento de ocorrências, de localização das viaturas, de cercamento eletrônico, uso de drones, de maneira autônoma, interligado com todos os sistemas de segurança pública.

– Operação de enfrentamento aos crimes violentos na Capital do estado: mediante presença policial, policiamentos estratégicos e ações integradas, com foco especial na diminuição de crimes violentos, como homicídios e tentativas de homicídios e demais crimes relacionados às facções criminosas, como o tráfico de drogas, latrocínios, porte ilegal de armas, e demais delitos correlato, com efetivo da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Rodoviária Federal, agentes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e da Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran), operando de modo integrado, por meio de ações de patrulhamento, pontos de bloqueio, abordagens, investigações, inteligência recaptura de foragidos e ações de monitoramento de indivíduos sob vigilância eletrônica, e monitoramento intensivo por meio dos sistemas e tecnologias.

Fonte: Governo RO