Com ações e projetos inovadores desenvolvidos em 2022, Detran Rondônia conquista Prêmio Destaque Senatran

Com o objetivo de oferecer serviços que primam pela segurança de seus usuários, o Departamento Estadual de Trânsito – Detran Rondônia foi indicado pela Secretaria Nacional de Trânsito – Senatran para receber o Prêmio Destaque Senatran 2022.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, salientou a premiação recebida pelo Detran. “Se estamos sendo premiados, significa que estamos no rumo certo, levando o nome do nosso Estado a nível nacional. Parabéns a todos os rondonienses!”, ressaltou o governador.

O diretor-geral da Autarquia, Paulo Higo Ferreira destaca entre as ações diferenciadas de 2022, a implantação de sistemas digitais nos processos de Carteira Nacional de Habilitação – CNH e documentação de veículos; o planejamento estratégico 2023; atividades educativas e adesão ao Pnatrans em julho, quando sediamos a Reunião Nacional dos Coordenadores e Analistas do Sistema Renach. “Agradecemos o apoio do governador Marcos Rocha aos projetos inovadores que estamos propondo à sociedade!”, enfatizou.

Planejamento Estratégico

Com o objetivo de melhorar o desempenho organizacional, o Detran Rondônia realizou o Planejamento Estratégico da Autarquia, que contou com a contribuição dos servidores.

Habilitação 100% Digital

O diretor Técnico Interino de Habilitação e Medicina de Trânsito – DTHMET, Richárlisson Roberto Falcão explica que, o Detran deu um grande passo no que diz respeito à agilidade e segurança nos serviços oferecidos para seus usuários, com a implantação de projetos de inovação tecnológica iniciado em meados de 2018.

A digitalização dos processos de Carteira Nacional de Habilitação – CNH, que até então eram físicos em todo o Estado de Rondônia, foi o primeiro avanço da Autarquia, que em 2022 implantou o serviço digital, também no exame prático. “Possibilitando além da celeridade aos processos de habilitação, segurança, lisura e total praticidade ao cidadão”, comemorou Richárlisson Roberto, “com estas inovações, o Detran Rondônia passa a ser um dos estados da federação com todos os serviços inerentes à CNH 100% digitais”.

HABILITAÇÃO DE ESTRANGEIROS

O Detran concluiu na primeira quinzena de dezembro, o inovador projeto de Regulamentação do Registro de Documento de Habilitação – CNH de estrangeiros e brasileiros habilitados no exterior. “Por anos, esses cidadãos sofriam com a nebulosa burocracia que envolvia a regulamentação deste documento no Estado de Rondônia, e graças ao projeto da equipe técnica da Coordenadoria de Renach do Detran/RO, os dias dessa burocracia chegaram ao fim”, ressaltou o diretor interino da DTHMET .

Richárlisson conta que, “por meio desta regulamentação, tão necessária, milhares de estrangeiros migrantes e imigrantes habilitados em seu país de origem, bem como brasileiro habilitado no estrangeiro que retorna ao Brasil, poderão se regularizar de forma legal, célere e prática, possibilitando conduzir veículos automotores em território nacional e inclusive ingressar no mercado de trabalho”.

Documentação de Veículos

O diretor Técnico de Veículos – DTV, Tiago Luís Veloso considera que o Detran Rondônia deu agilidade e segurança na implantação dos serviços de documentação de veículos, entre os quais destaca a inserção do Sistema Renave para veículos zero km, emplacamento de veículos com batimento das informações da nota fiscal com a Secretaria Estadual de Finanças e Implantação da Venda Digital. “Além da agilidade, a implantação de serviços digitais aos processos de documentação de veículos trouxe segurança aos usuários”, lembrou Tiago.

Sede de reunião nacional

De 4 a 7 de Julho de 2022, Rondônia por meio do Detran sediou a Reunião Nacional dos Coordenadores e Analistas do Sistema Renach – Registro Nacional de Carteira de Habilitação. Representantes de todos os Detrans do Brasil se fizeram presentes abstraindo e conhecendo todas as inovações tecnológicas que a Autarquia de Rondônia adotou para ser detentora do título de “CNH mais rápida do Brasil”.

Pnatrans

Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões Trânsito – Pnatrans, criado pela Lei nº 13.614, de 11 de janeiro de 2018, que acrescenta o art. 326-A ao Código de Trânsito Brasileiro – CTB e propõe o desafio para a gestão de trânsito no Brasil e aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, que é reduzir o índice de mortes no trânsito em 50%, nos próximos 10 anos.

O governador Marcos Rocha pontua que apesar da ousada meta de zerar em 30 anos o número de mortes no trânsito, “a integração de forças é fundamental, a política de trânsito é setorial, envolvendo a saúde, educação, segurança pública, entre outras instituições, todos esses atores envolvidos neste debate; cada um adotando as melhores práticas e tomando para si a sua responsabilidade, assim existe uma grande possibilidade de termos êxito no nosso Plano”, conceituou o governador.

EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO

Com ações baseadas na Resolução Nº 871 do Conselho Nacional de Trânsito – Contran, que estabeleceu o tema, a mensagem e o cronograma das campanhas educativas de trânsito, o gestor da Diretoria Técnica de Educação de Trânsito – Dtet, Ruymar Pereira destaca que, por meio de campanhas, como Movimento Maio Amarelo, Semana Nacional do Trânsito e Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito, e ainda seminários, encontros, conferências, cursos, ações performáticas, blitz e palestras educativas, a Dtet, presente nos 52 municípios do Estado realizou orientações à população, quanto à importância de respeitar as leis de trânsito, dando ênfase ao comportamento seguro e preservação da vida. Em todo o Estado, durante o ano de 2022, as ações educativas atingiram um público de 213.813 pessoas sensibilizadas.

PRÊMIO DESTAQUE SENATRAN

No dia 8 de dezembro, em Brasília (DF), o Detran Rondônia assinou um Acordo de Cooperação Técnica com a União, por intermédio do Ministério da Infraestrutura – MInfra, representado pela Secretaria Nacional de Trânsito – Senatran.

O acordo visa à promoção do diagnóstico, sensibilização, confecção de projetos e captação de recursos aos municípios do Estado de Rondônia com vistas à elaboração e execução de projetos sustentáveis de segurança, trânsito e mobilidade urbana, baseados nos dados estatísticos fornecidos pelo Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito – Renaest, promovendo a gestão dessas políticas e formas para o seu financiamento mediante entidades financeiras, com isso, o objetivo de trazer eficiência no desenvolvimento do tráfego e, por consequência, reduzir mortes e acidentes de trânsito no Estado de Rondônia, tendo como parâmetro o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito – Pnatrans.

O diretor-geral, Paulo Higo comemorou o momento, pois essa ação ímpar do Detran Rondônia, fez com que a Autarquia recebesse a indicação para o Prêmio Destaque Senatran 2022, oferecido pela Secretaria Nacional de Trânsito.

“Somos gratos aos nossos servidores que acreditaram nessa proposta. Estamos iniciando uma verdadeira transformação no modo de atuação da Autarquia. Seremos, efetivamente, protagonistas na segurança viária e mobilidade urbana!”, comemorou.

Fonte: Governo RO