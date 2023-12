Com apoio da Energisa, Praça Aluízio Ferreira ganhará novo visual para celebrar as festas de final de ano

Time de atendimento da Energisa estará disponível na Unidade Móvel que estará estacionada na Av. 7 de Setembro

A Energisa estará presente amanhã (17 de dezembro) no “Domingão da CDL”, um dos principais eventos do calendário do comércio lojista de Porto Velho. A ação acontecerá na Avenida 7 de Setembro, no Centro. O horário de atendimento será das 8h às 18h.

Uma equipe especializada da Energisa estará disponível para atender os clientes na Unidade Móvel do Projeto Nossa Energia, que estará estacionada no local. Na ocasião a Energisa ofertará uma variedade de serviços, incluindo a negociação de débitos de energia.

De acordo com Thiago Nascimento, coordenador Comercial da Energisa, as negociações poderão ser feitas por meio do Programa Desenrola Brasil, do Governo Federal. Já aqueles clientes que não se enquadram nos critérios do Desenrola poderão negociar diretamente com a empresa, através da campanha de final do ano.

“Além de aproveitar produtos e ofertas exclusivas oferecidas pelas lojas do Centro da cidade, a população também terá a chance de começar o ano com as contas em dia”, completa Thiago.