Com assinatura das Ordens de Serviços para obras de desenvolvimento, Governo Itinerante chega a Santa Luzia d’Oeste

Depois de passar por Rolim de Moura e Alto Alegre dos Parecis, a ação Governo Itinerante chegou na tarde de terça-feira (7), em Santa Luzia d’Oeste, onde o governador Marcos Rocha realizou a assinatura de sete Ordens de Serviço para obras de urbanização e infraestrutura, com investimento que ultrapassa R$ 13,5 milhões. A ação está sendo realizada nesta primeira etapa, na região da Zona da Mata, e é promovida pelo Governo de Rondônia.

Em Santa Luzia d’Oeste foram dadas Ordens de Serviço para implantação de rede elétrica urbana na rodovia-383, na saída para Rolim de Moura (trecho 1); iluminação de LED na RO-383, saída para Rolim de Moura (trecho 2); pavimentação asfáltica com duplicação da rodovia-383, no trecho entre a RO-010 e RO-497, saída para Rolim de Moura; do quartel da Polícia Militar até o Cristo Redentor; iluminação pública da RO-383 até a Vila Paraná, saída para Alta Floresta d’Oeste; construção do pórtico na entrada da cidade; execução de obra e reforma do balneário e a construção de praça municipal.

O Governo de Rondônia por meio das Ações Itinerantes já havia realizado o recapeamento de 4km em Santa Luzia d’Oeste, com investimento de mais de R$ 2 milhões.

ALINHAMENTO

“Quando o trabalho é sério, as coisas dão certo, por isso o Governo de Rondônia está com a economia equilibrada e podendo fazer esses investimentos para fortalecer os municípios, como o que está acontecendo em Santa Luzia. Ficamos muito felizes em ajudar a cidade a se desenvolver. Precisamos valorizar o nosso Estado e deixá-lo ainda mais forte, para que a população viva bem”, disse o governador de Rondônia, Marcos Rocha.

O prefeito Jurandir de Oliveira Araújo aproveitou a oportunidade para agradecer os investimentos do Governo, que vão trazer mais qualidade de vida à população de Santa Luzia d’Oeste. “O nosso município está muito honrado em receber todos esses benefícios que o Governo de Rondônia vem trazendo para a nossa população. Com esses aportes de recursos do Estado, estão sendo dadas condições para realizar sonhos da população”, considerou.

A assinatura das Ordens de Serviço aconteceu no gabinete do prefeito de Santa Luzia d’Oeste, onde o governador acompanhado da primeira-dama Luana Rocha, e do deputado estadual Jean Oliveira, recebeu ainda as demandas da prefeitura e também de vereadores, para alinhar novas ações municipalistas para a cidade.

O governador ressaltou, também, o compromisso de fortalecer Rondônia como um lugar de referência quanto ao desenvolvimento e à qualidade de vida, estando cada vez mais presente nos municípios com ações, que façam diferença, na vida da população.

O Governo Itinerante teve início na segunda-feira (6) e seguirá por toda a semana na região da Zona da Mata, onde o governador, e titulares de secretarias e órgãos do Estado, estarão recebendo as demandas da população e buscando soluções para promover o desenvolvimento.

Fonte: Governo RO