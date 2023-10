Com avenidas e bumbódromo restaurados, município de Guajará-Mirim está pronto para o “Duelo na Fronteira”

Com intuito de resgatar a cultura e turismo do município de Guajará-Mirim, também conhecido como a “Pérola do Mamoré”, o Governo de Rondônia é um dos principais apoiadores do Festival Folclórico, o “Duelo na Fronteira”, e de ações no município, onde tem realizado uma frente de trabalho que continua executando manutenção de avenidas e o bumbódromo todo restaurado para a realização do Festival que inicia nesta sexta-feira (13) e encerra no domingo (15).

INVESTIMENTOS

Desde 2016 sem ocorrer de forma presencial, o Festival Folclórico de Guajará-Mirim ganhou um grande aliado, o Governo do Estado que está proporcionando a restauração do bumbódromo Márcio Menacho, por meio da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos – Seosp. Os serviços de reparos; aplicação de argamassa e massa acrílica; construção do baldrame e aterro das calçadas de acesso e acessibilidade; escavação de buracos para posteamento na parte interna e externa do bumbódromo; pintura nas arquibancadas; e a arena que também foi reformada para ser o palco de uma das maiores atrações culturais do Estado, tiveram o investimento do Estado de aproximadamente R$ 700 mil.

O Governo por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – Sejucel também estará liberando recursos para os artistas das agremiações e confecções de indumentárias por meio do Fundo Estadual de Cultura do Estado de Rondônia, além das estruturas de: palco, som, iluminação, arquibancadas e dentre outros para a realização do festival, alguns por meio de emendas parlamentares que estão sendo liberados pelo Governo de Rondônia para a realização do Festival. O evento é uma parceria com a Prefeitura do município de Guajará-Mirim.

INFRAESTRUTURA

Durante o ano de 2022 o Governo do Estado por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos – DER, revitalizou 8, 25 km das avenidas do Centro do município de Guajará-Mirim, oferecendo condições das vias públicas. No mesmo ano desenvolveu ações estruturantes com implantação de iluminação pública na principal avenida do município, revitalizando a iluminação no canteiro central com 148 postes de aço cônico e luminárias de led. O investimento do Estado é de 1.312,680,08 (um milhão trezentos e doze mil seiscentos e oitenta reais e oito centavos).

Já neste ano de 2023 estão sendo executados os serviços de recapeamento totalizando 20 km, realizados através de convênio entre Governo e município de Guajará-Mirim, no valor de R$ 12.158.802,22 (doze milhões, cento e cinquenta e oito mil e oitocentos e dois reais e vinte e dois centavos).

Outro convênio com o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transporte – DER permite a continuação dos trabalhos no município de Guajará-Mirim com a obra de pavimentação asfáltica de uma extensão total de 7.140,00m, constituída com concreto asfáltico faixa c, com aplicação de imprimação, pintura de ligação, meio-fio e sarjeta executada com extrusora, base e sub-base de solo. O valor do convênio é de R$ 5.795.221,02 (cinco milhões, setecentos e noventa e cinco mil, duzentos e vinte e um reais e dois centavos).

Desde o mês de setembro, o Governo em convênio com Prefeitura de Guajará-Mirim por meio do Departamento Estadual de Trânsito – Detran, está implantando a sinalização horizontal e vertical de trânsito em 83 avenidas do município, com investimentos de R$ 866.389,07 (oitocentos e sessenta e seis mil, trezentos e oitenta e nove reais e sete centavos).

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, além da cultura, do turismo, o Governo de Rondônia tem sido parceiro na recuperação de vias, dando suporte e apoio ao município. “O retorno do ‘Duelo na Fronteira’ demonstra mais um avanço e um ganho para todo o Estado, que possui uma cultura rica, e que precisa cada vez mais fortalecida, por isso investir na cultura de nossa região também faz parte do propósito do Governo de Rondônia, com intuito de resgatar festivais que são tradições rondonienses. Como exemplo a retomada do Arraial Flor do Maracujá e da Expovel, realizado em Porto Velho por meio de parcerias. E em Guajará-Mirim não está sendo diferente”, enfatizou.

Fonte: Governo RO