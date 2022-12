Com dois gols de Mbappé, França passa pela Polônia e está entre as 8 melhores da Copa

Giroud tem agora 53 gols com a camisa da França, um a mais que Henry

Lloris também alcança marca histórica e iguala recorde de jogos de Thuram

Vaga nas semifinais será decidida no sábado, contra Inglaterra ou Senegal

França 3x 1 Polônia

Gols: Olivier Giroud, aos 43 min do 1º tempo, e Kylian Mbappé, aos 30 min e 46 min do 2º tempo, pela França; Robert Lewandowski, aos 54 min do 2º tempo, pela Polônia

No dia em que viu Olivier Giroud se isolar no posto de maior artilheiro da história da sua seleção masculina, a França deu mais um passo na defesa do título conquistado em 2018, derrotou a Polônia por 3 a 0 e se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo FIFA do Qatar-2022.

O dono da camisa 9 abriu o caminho da vitória em uma partida que acabou se mostrando um pouco mais complicada do que o desempenho das duas seleções ao longo da fase de grupos fazia acreditar.

O terceiro gol do centroavante do Milan no Oriente Médio o fez ultrapassar a marca história de Thierry Henry, antigo goleador máximo da França em todos os tempos. Agora, Giroud tem 53 bolas nas redes pela seleção, uma a mais que o ex-recordista.

As outras bola que morreram nas redes polonesas também foram especial. Ao colocar números finais no placar, Kylian Mbappé marcou pela quarta e quinta vez na Copa e assumiu a artilharia da competição.

Com o triunfo, os franceses se tornaram também o segundo time da Europa entre os oito melhores do Mundial-2022. Eles disputarão a classificação para as semifinais no sábado, contra o vencedor do confronto entre Inglaterra e Senegal, que vão a campo ainda neste domingo.

Já a Polônia volta para casa com a sensação de dever cumprido. A seleção não chegava nas oitavas desde 1986. Ou seja, fez sua melhor campanha em 36 anos.