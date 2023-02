Com gol nos acréscimos, São Paulo vence Santo André

Na tarde deste domingo (5), o Santo André recebeu o São Paulo em jogo válido pela sexta rodada do Paulistão Sicredi. A partida que aconteceu às 16h, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, terminou com a vitória dos visitantes por 1 a 0. O único gol do jogo foi marcado por Alan Franco.

Com a vitória, o São Paulo chegou a 11 pontos em seis jogos, ocupando a liderança do Grupo B. Já o Santo André caiu para a terceira colocação do Grupo D, com os mesmos 10 pontos.

O primeiro tempo entre Santo André e São Paulo foi dominado pelo time comandado por Rogério Ceni. O time tricolor teve a bola do jogo, mas não conseguiu transformar em gols as chances criadas no campo de ataque. Luciano foi o nome das finalizações do São Paulo na primeira etapa da partida.

Melhor chance dos visitantes foi aos 30 minutos, quando uma bola chutada fora de área do Santo André acertou o travessão do gol adversário, assustando o goleiro Lucas Frigeri.

Já pelo lado dos mandantes, Gerson Magrão não aproveitou a chance mais clara até então, quando a zaga são paulina se atrapalhou e deixou o atacante seguir sozinho em direção ao gol. Antes do camisa 10 do Santo André chutar, Orejuela chegou desarmando a finalização. O jogo seguiu com controle do São Paulo, construindo jogadas perigosas. Já o Santo André tentava com velocidade pelos lados.

No segundo tempo, o jogo diminuiu o ritmo com ambos os times trabalhando mais na marcação, mas o domínio ainda foi do São Paulo, que teve a posse bola e as chances mais perigosas em direção ao gol adversário.

Com alterações feitas nas equipes, a partida ficou morna sem grandes finalizações. O São Paulo controlou o meio de campo construindo jogadas, enquanto o Santo André se defendeu com a zaga bem postada neutralizando o perigo em sua pequena área. No ataque, os mandantes tiveram as melhores chances com Gabriel Taliari.

A oportunidade mais clara do jogo antecipou o único gol da partida. Luciano finalizou cara a cara com o goleiro, que defendeu milagrosamente dando o escanteio para a equipe tricolor. Então, aos 47 minutos, na cobrança de escanteio, Alan Franco desviou a bola no primeiro pau e cabeceou para o fundo da rede do Santo André.

Sem tempo para mais nada, o São Paulo comemorou sua terceira vitória no Paulistão. Já o Santo André conheceu sua segunda derrota.

Fonte: Agência Esporte