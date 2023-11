Com gols de Bruno Gomes, Marcelino Moreno e Robson o Coxa venceu o América por 3 a 0

O Coritiba foi até Belo Horizonte nesta quarta-feira (08), enfrentar o América, pela 33ª rodada do Brasileirão. O Coxa venceu o jogo no Independência pelo placar de 3 a 0. Bruno Gomes e Marcelino Moreno marcaram na primeira etapa para o alviverde, e Robson balançou as redes pela terceira vez no segundo tempo.

O Coxa volta a campo no sábado (11), pela 34ª rodada do Brasileiro. No Durival Britto, o alviverde receberá o Cruzeiro, às 16h.

O jogo

O técnico Thiago Kosloski cumpriu suspensão automática nesta partida, após ser expulso no jogo anterior. Na beira do gramado, o auxiliar técnico, Reginaldo Nascimento, comandou a equipe coxa-branca.

Reginaldo Nascimento escalou o time alviverde com: Gabriel, Natanael, Thalisson, Henrique ©, Victor Luis, Sebastian Gómez, Andrey, Bruno Gomes, Marcelino Moreno, Robson e Slimani.

O confronto começou truncado e equilibrado no Independência. O Coritiba buscava escapar das marcações acionando as laterais do campo, mas as chegadas ofensivas eram travadas pela defesa adversária.

Apesar do jogo estudado, o Coxa teve uma boa finalização aos 17’ minutos. Bruno Gomes trabalhou pela direita e foi até a linha de fundo, ele limpou a marcação e dentro da área fez o passe. A zaga do América afastou a bola.

O Coxa abriu o placar aos 21’ minutos! Após cruzamento de Robson pela direita, a bola desviou em Sebastian Gómez na área e sobrou para Bruno Gomes na segunda trave. O camisa 6 estava sozinho e cabeceou para o fundo das redes. 1×0 Coritiba!

Em um contra-ataque fatal, aos 34’ minutos, o Coritiba ampliou o placar no Independência. Pela direita, Natanael levantou a bola para Slimani, o argelino ajeitou de cabeça para Marcelino Moreno dentro da área. O camisa 10 se livrou da marcação e finalizou cruzado direto para o gol. 2×0 Coxa!

Segundo tempo

Na etapa complementar, o auxiliar técnico Reginaldo Nascimento fez alterações na equipe. Entraram: Diogo Oliveira, Jamerson e Matheus Bianqui; nos lugares de: Slimani, Victor Luis e Sebastian Gómez.

A segunda etapa continuou com o confronto truncado. Buscando ampliar o placar, o time paranaense se sobressaia nas jogadas de velocidade e chegava com mais frequência na área, mas as finalizações acabavam longe da meta.

O terceiro gol alviverde saiu aos 23’ minutos. Após arrancada de Natanael pela direita, o camisa 16 chegou na linha de fundo e rolou a bola para trás. Robson dominou e finalizou dando um toquinho na bola e empurrando para as redes. 3×0 Coxa!

Reginaldo Nascimento fez as últimas substituições na equipe. Entraram em campo: Maurício Garcez e Fransérgio nos lugares de Marcelino Moreno e Andrey.

Aos 46’ minutos, o Coxa chegou mais uma vez. Fransérgio roubou a bola no meio campo e avançou com ela chegando perto da área, finalizou. A bola passou por cima do gol e foi para fora.

Após 2’ minutos de acréscimos, o árbitro sinalizou o fim da partida no Independência.

