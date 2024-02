Com Hat-trick de Pedro, Flamengo vence e assume a liderança do Campeonato Carioca

Em uma noite de quinta-feira marcada pela rivalidade mineira, o América-MG visitou o Cruzeiro no Estádio Mineirão e saiu vitorioso, impondo ao time da casa sua primeira derrota no Campeonato Mineiro. Com gols de Renato Marques e Rodrigo Varanda, o Coelho triunfou por 2 a 0, em confronto válido pela sexta rodada da competição.

O resultado positivo para o América-MG não só manteve a equipe invicta no estadual, como também reforçou sua liderança no Grupo C, alcançando 13 pontos, agora seis pontos à frente do segundo colocado. Por outro lado, apesar do revés, o Cruzeiro continua na ponta do Grupo A, somando 10 pontos.

O clássico foi repleto de emoções desde os primeiros minutos, com o América-MG mostrando sua força. Vitor Jacaré, logo no início, quase abriu o placar em duas oportunidades seguidas, colocando pressão sobre a defesa cruzeirense. O Cruzeiro respondeu com tentativas de William e Juan Dinneno, mas sem sucesso em alterar o marcador.

Apesar de um primeiro tempo equilibrado e sem gols, o América-MG veio determinado para a segunda etapa. O time conseguiu balançar as redes com Fabinho, mas o gol foi anulado por impedimento. Persistente, o Coelho abriu o placar aos 15 minutos do segundo tempo com um belo gol de Renato Marques, que encobriu o goleiro Rafael Cabral.

O Cruzeiro tentou reagir e quase empatou com uma jogada de Matheus Pereira, mas o goleiro Dalberson fez uma defesa crucial, mantendo a vantagem do América-MG. Já próximo do final da partida, aos 41 minutos, Rodrigo Varanda ampliou a vantagem para o Coelho, consolidando a vitória por 2 a 0.

O jogo ainda teve seu momento de tensão nos minutos finais, com Lucas Romero, do Cruzeiro, recebendo cartão vermelho direto após um lance com Rodrigo Varanda.

Com este resultado expressivo, o América-MG segue fortalecido no Campeonato Mineiro, enquanto o Cruzeiro busca se recuperar já na próxima rodada. Os dois times retornam ao campo neste domingo, com o Cruzeiro enfrentando o Democrata, e o América-MG jogando contra o Villa Nova, prometendo mais emoções no estadual mineiro.

