Com indicação de atualização do piso salarial, Alan Queiroz celebra com profissionais de enfermagem o pagamento retroativo

Na segunda-feira (4), o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) visitou o Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, em Porto Velho, para acompanhar a reforma e a ampliação do bloco do centro obstétrico, maternidade e repouso da equipe no hospital. Além de supervisionar as obras em andamento, o parlamentar celebrou com a equipe de enfermagem a aprovação do remanejamento orçamentário que garante o pagamento retroativo do piso salarial.

Em maio de 2023, o deputado indicou ao governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), a atualização da remuneração dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares e parteira, conforme o piso salarial vigente. Segundo dados fornecidos pela Sesau, os profissionais obtiveram o reajuste salarial de acordo com os seguintes valores estipulados pela Lei n° 14.434/2022: Enfermeiros: R$ 4.750; Técnicos de enfermagem: R$ 3.325; Auxiliares de enfermagem: R$ 2.375.

De acordo com o deputado Alan Queiroz, a execução desse trabalho é fundamental no sistema de saúde em todas as circunstâncias. No entanto, a atuação desses profissionais torna-se ainda mais significativa e indispensável. “É de suma importância que se reconheça e recompense adequadamente os enfermeiros, técnicos e auxiliares, levando em consideração o papel vital que desempenham na saúde pública e as situações desafiadoras que enfrentam em prol da promoção da saúde”, frisou.

Em agosto de 2022, a Lei Federal nº 14.434/2022 foi sancionada, estabelecendo o piso salarial para os profissionais do grupo de Enfermagem, incluindo enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras. O Piso Nacional da Enfermagem traz benefícios para aqueles que desempenham suas funções em instituições de saúde, sejam elas públicas ou privadas.

Texto: Ian Machado I Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO