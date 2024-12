Com inovação e avanços, 12ª Rondônia Rural Show Internacional aborda temática  “Do campo ao futuro” em 2025

A Rondônia Rural Show Internacional, um dos maiores eventos de agronegócio da região Norte do Brasil, promovida pelo governo de Rondônia, está se preparando para mais uma edição com inovação e avanços para o setor. Com o tema “Do Campo ao Futuro”, a feira terá foco especial como as novas tecnologias e práticas sustentáveis podem transformar a agricultura e pecuária no estado e no país.

O evento, realizado pela Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), no Centro Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná, vai acontecer em 2025, de 26 a 31 de maio. O tema foi discutido durante a reunião com os expositores, empresas que participarão, e com o governador de Rondônia, Marcos Rocha, que ressaltou a importância do evento para o fortalecimento da economia local e também à integração do estado com as tendências globais do agronegócio.

“O maior evento do agronegócio da região é um marco para o país e para Rondônia e, em 2025, o tema ‘Do Campo ao Futuro’ demonstra o empenho do governo com o desenvolvimento sustentável e a inovação. Estamos criando um ambiente propício para que novos negócios surjam e as tecnologias mais avançadas se integrem ao cotidiano dos produtores”, salientou Marcos Rocha.

TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS

Os expositores estarão alinhados com o tema central, preparando seus estandes e exposições para destacar soluções que possam garantir maior eficiência e competitividade no campo. As empresas de tecnologia, por exemplo, apresentarão inovações que vão de gestão agrícola até novas tecnologias voltadas à sustentabilidade, como sistemas de irrigação inteligente e práticas agrícolas regenerativas.

O secretário da Seagri, Luiz Paulo, enfatizou a relevância da feira com o tema atual. “O agronegócio é um dos principais pilares da nossa economia, e a Rondônia Rural Show Internacional é uma oportunidade para o produtor rural conhecer as novas tecnologias e práticas que visam garantir maior sustentabilidade e produtividade. O futuro do campo está em nossas mãos e, com inovação e pesquisa, conseguiremos aumentar, ainda mais, a competitividade do estado.”

A programação da feira será repleta de atividades, como palestras, workshops e apresentações de tecnologias, todas voltadas para o futuro do agronegócio. A proposta é mostrar como as soluções inovadoras podem ajudar a melhorar a produção rural, com atenção nas tecnologias que aumentem a produtividade, otimizem o uso de recursos naturais e promovam a sustentabilidade.

ENTRE NO GRUPO DE WHATSAPP E RECEBA NOTÍCIAS EM PRIMEIRA MÃO

Fonte: Governo RO