Com investimentos do Governo em Segurança Pública, Rondônia registra queda no índice de assassinatos

Rondônia registra redução de 19,1% no índice de assassinatos no primeiro semestre de 2023, conforme levantamento nacional elaborado por um portal de notícias, com base em dados oficiais de todos os estados, e divulgado na quinta-feira (17). O bom resultado é reflexo das ações do Governo de Rondônia em dotar as forças policiais do Estado de inovação, tecnologia e condições para realizar operações estratégicas, inteligentes e eficientes.

O levantamento levou em consideração a contabilização de vítimas de homicídios dolosos, incluindo os feminicídios; latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. O registro de homicídios dolosos, incluindo feminicídio, no primeiro semestre de 2022, foi de 502 casos no Estado, já no mesmo período de 2023, 213 mortes foram registradas, o que representa menos 289 vidas perdidas. Quanto aos latrocínios, em 2022, foram 14 casos e em 2023, no mesmo período, três.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a diminuição de crimes violentos sinaliza o êxito das políticas públicas voltadas para garantir a segurança da população. “A redução da taxa de homicídios é um sinal positivo na Segurança Pública e mostra o trabalho intensivo na melhoria das ações de prevenção criminal e trabalho efetivo realizado por nossas forças policiais, e tudo isso reflete na qualidade de vida da população. Vamos continuar investindo na proteção da nossa sociedade”, afirmou.

O secretário de Segurança, Defesa e Cidadania – Sesdec, Felipe Bernardo Vital, atribui esses resultados ao trabalho incessante das polícias. “A atuação das Forças de Segurança acontecem de forma integrada, o que gera mais resultados, de forma simultânea e harmônica. Temos muitas ações sendo desenvolvidas, e o combate à criminalidade é a nossa missão”, enfatizou.

DADOS

Segundo dados da Sesdec, também houve queda na quantidade de roubos consumados. No primeiro semestre de 2022 foram registrados 18.712 casos; no mesmo período de 2023 foram registrados 8.380, 10.332 casos a menos. Rondônia também registra menos roubos/ furtos de veículos. No primeiro semestre de 2022, 3.989 casos foram registrados; em 2023 foram 1.763 ocorrências do tipo, 2.226 a menos que no ano anterior. Quanto à ocorrência de estupro, em 2022, de janeiro a junho, houve 351 casos registrados; no mesmo período de 2023, 244 ocorrências foram registradas, 107 a menos que o ano anterior.

No que diz respeito a estupro de vulnerável, o Estado registrou 859 casos no primeiro semestre de 2022, no mesmo período em 2023, 528 ocorrências foram notificadas, 331 a menos. Casos de violência doméstica (lesão corporal) também tiveram queda. Foram notificados de janeiro a junho de 2022, 4.095 casos e em 2023, no mesmo período, 2.139 ocorrências foram registradas, são 1.956 casos a menos em todo Estado.

MAIS SEGURANÇA

Para o enfrentamento da criminalidade e fortalecimento da segurança da população, o Governo de Rondônia, por meio da Sesdec, criou diversas ações como a Operação Máximus, que visa coibir o furto e roubo, bem como os crimes contra a vida; Operação Disque Silêncio: para averiguação de crimes de perturbação do sossego; Operação Reforço Policial, com o objetivo de diminuir o tempo de resposta da polícia no atendimento das solicitações através do 190.

E ainda a Operação Visibilidade, que busca trazer sensação de segurança à sociedade, com pontos fixos em cruzamentos com grande fluxo de pessoas, nos horários de maior movimento; Operação Fio Desencapado que tem o objetivo de inibir o mercado ilícito de cobre na Capital, assim como hidrômetros, fios elétricos, alumínio e baterias.

Foi criado também o Programa Cidade Segura, que apresenta resultados cada vez mais expressivos no combate à criminalidade, com muitas operações realizadas com abordagens preventivas e repressivas, e grandes apreensões de entorpecentes, o que resulta em uma sensação geral de segurança e confiança na capacidade das Forças de Segurança em proteger os cidadãos rondonienses.

Fonte: Governo RO