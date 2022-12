Com Natal de Luz, Governo reúne rondonienses e apresenta espetáculo de luzes e atrações culturais no Palácio Rio Madeira

A abertura do Natal de Luz no Palácio Rio Madeira, sede do Governo de Rondônia, ocorreu na noite desta quinta-feira (1°), e promoveu um ambiente de paz e união entre os rondonienses, com um impressionante espetáculo de luzes, atrações culturais e a presença do Papai Noel, que chegou ao local de helicóptero comandado pela equipe do Núcleo de Operações Especiais – NOA, da Secretaria Estado da Segurança, Defesa e Cidadania – Sesdec, trazendo muito alegria, especialmente ao público infantil.

A decoração do ambiente também encantou o público com um túnel todo iluminado, ornamentações no jardim e uma árvore de Led com aproximadamente 30 metros de altura. Para completar, o evento contou com apresentação da Banda de Música da Polícia Militar, tendo também a apresentação do coral Cantores do Rei da Primeira Igreja Batista, a dança do Centro de Movimento 1° Ato e teatro com o Presépio Vivo, organizado pela Associação São Tiago Maior.

Assim, o público recebeu a mensagem que o nascimento de Jesus, comemorado no período natalino, é a verdadeira luz que ilumina todo o mundo, e que cada pessoa precisa ser luz na vida uns dos outros, tendo amor, paciência e união com o próximo. Durante a intercessão religiosa, secretário adjunto da Sesdec, Hélio Gomes, destacou a importância de fazer valer a pena a missão do Senhor Jesus quando veio a esse mundo, que teve como exclusivo intuito de levar a humanidade à salvação.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, que esteve na solenidade acompanhado da família, deu início ao acender das luzes. ‘‘É um prazer estar aqui junto à população, comemorando esse período tão importante, relembrando o nascimento do Senhor Jesus, que tenhamos todos em nossos corações paz e alegria e a certeza que somos uma grande família. Afinal, passamos juntos ao longo desses anos, momentos difíceis e momentos bons, e sou grato por chegar neste final de ano comemorando o sucesso do nosso Estado, que está com uma economia forte, atraindo investidores, e isso é graças não só a nossa equipe de Governo, mas a Deus’’, comemorou.

Com a decoração promovida pela Superintendência de Gestão de Gastos Públicos Administrativos – Sugesp, o Palácio Rio Madeira transformou-se em uma referência no Estado, como um dos maiores atrativos turísticos, ambientado para o período natalino. O superintendente da Sugesp, Carlos Lopes Silva, ressaltou que, pensando em atender à população da melhor forma possível, toda a equipe da Sugesp se esforçou para deixar o Natal de Luz desse ano, ainda mais bonito. ‘‘Trabalhamos com muito carinho para trazer a todos um Natal especial’’.

ESPERANÇA

A dona de casa Kelly Melo estava ansiosa para ver o acender das luzes no Palácio Rio Madeira, e levou o filho Joaquim, 16 anos, para o espetáculo natalino.

Ela contou que Joaquim é um verdadeiro milagre, pois os médicos deram a ele apenas 24 horas de vida, e por uma má formação desde o ventre, o menino não anda, mas é um prova de que todos os dias a Luz está presente nas famílias, trazendo esperança e vida. Ele fez questão de registrar o momento junto ao Papai Noel.

A família da técnica em enfermagem, Franciele Guedes, também prestigiou o evento e deu nota 10 para organização deste ano. ‘‘Está um capricho, quando ligaram as luzes, foi o momento mais lindo. Essa iniciativa do Governo é muito boa para as famílias, pois nos reuniu em um momento de alegria’’. A decoração natalina estará disponível à visitação até 6 de janeiro.

Fonte: Governo RO