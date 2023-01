Com nova ameaça golpista, ministro do STF proíbe bloqueio de vias

Reprodução / BBC News – 11.01.2023 Falha técnica interrompeu voos nos Estados Unidos

O tráfego aéreo dos Estados Unidos está voltando ao normal após falhas técnicas no sistema de controle terem gerado interrupção e atrasos em voos domésticos pelo país , nesta quarta-feira (11).

De acordo com autoridades de aviação dos EUA , o sistema que alerta os pilotos sobre possíveis perigos falhou, mas já está sendo restaurado. Segundo a BBC News , as causas da interrupção noturna ainda estão sendo investigadas.

O presidente Joe Biden foi informado sobre o ocorrido e a Casa Branca declarou que não há evidências de que tenha havido um ataque cibernético.

Conforme os voos começam a ser retomadas, as companhias aéreas se mobilizam para colocar no ar os mais de 21 mil voos que estavam marcados para partir de hoje dos aeroportos do país. De acordo com dados do Cirium, esses voos , em sua maioria domésticos, têm capacidade para cerca de 2,9 milhões de passageiros.

Na manhã de hoje, as pistas dos aeroportos estavam vazias, já que os voos haviam sido suspensos temporariamente.

*Em atualização

