Com o maior combate ao desemprego da história, Rondônia crava seu nome na economia brasileira em 2024

O ano de 2024 consolidou Rondônia como um estado em pleno desenvolvimento, com a conquista do mercado global, recorde de exportação, atratividade para os negócios e liderança no combate ao desemprego. O estado não é só o que tem a menor taxa de desocupação do país, também é o que apresenta o melhor desempenho da história do Brasil ao promover uma vida digna com renda e prosperidade dentro dos lares, conquista reconhecida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado é reflexo de iniciativas estratégicas do governo do estado e parcerias robustas que impulsionaram setores essenciais.

O amazônico e jovem estado de Rondônia, com apenas 42 anos, impressiona pela velocidade de crescimento econômico alcançado, e por assumir posição à frente de estados tradicionais e localizados em regiões, historicamente, mais desenvolvidas. Para o governador do estado, Marcos Rocha, o alcance do feito de cravar o nome do estado na história da economia brasileira em 2024, se deu com o trabalho de toda a equipe do governo, juntamente aos representantes dos Poderes, empresários, produtores e toda a população, integrados, para cada dia avançar rumo ao propósito de tornar Rondônia o melhor lugar para viver e trabalhar.

O titular da Secretaria de Estado Desenvolvimento Econômico (Sedec) e vice-governador, Sérgio Gonçalves, explicou que, o modelo de desenvolvimento econômico aplicado no estado reúne ações estratégicas, como oportunizar todas as condições para os negócios prosperem com celeridade, menor custo para abertura de empresas, apoio com microcrédito, qualificação profissional gratuita da população conforme as demandas de mercado e promoção dos produtos do estado no mercado global.

MERCADO GLOBAL

A Sedec, por meio da Invest Rondônia, colocou o estado nas melhores rodadas de negócios do Brasil e do mundo. Foram mais de 17 missões de promoção dos produtos de Rondônia realizadas em 2024 no estado, em outras federações brasileiras e no mercado internacional. Entre elas, a Anuga Brasil, maior feira de alimentos e bebidas da América Latina, que movimentou R$ 3 milhões em negócios para empresas locais, destacando Rondônia no cenário nacional e internacional.

O reflexo dessa promoção, foi o recorde de exportações: de janeiro a novembro de 2024 foram movimentados US$ 2,5 bilhões, valor maior que o registrado no mesmo período de 2023 (US$ 2,13 bi). É o maior valor registrado em toda a série histórica, que começou a ser divulgada a partir de 1997. O estado está presente em mais de 80 países, com mais de 130 produtos. A carne bovina e o café estão em evidência na pauta de exportações.

Além disso, Rondônia consolidou-se como o 2º estado brasileiro a implementar uma política de cultura exportadora através do projeto-piloto da Política Nacional de Cultura Exportadora (PNCE), atuando junto ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, e fortalecendo sua presença no mercado internacional.

AMBIENTE DE NEGÓCIOS

O ano também foi marcado pelo fortalecimento de Rondônia como estado atrativo para empresas e para instalação de indústrias. Entre os investimentos que movimentaram a economia, houve a instalação de uma fábrica de fertilizantes em Porto Velho, com investimento de R$ 80 milhões e geração de 55 empregos diretos. Outro marco foi o anúncio de R$ 1 bilhão de investimentos na estrutura energética do estado, criando 1.500 mil empregos diretos.

No estado, os investidores contam com suporte gratuito da Invest Rondônia e informações georreferenciadas para tomada de decisões sobre qual setor é o mais adequado, e qual município é mais estratégico para fazer o novo negócio prosperar, por meio da Coordenadoria de Geointeligência (Geo), que obteve reconhecimento internacional com o projeto Infraestrutura de Dados Espaciais (IDE). Com a disponibilização de 115 novos produtos em 2024, incluindo mapas e painéis interativos, a Geo fortaleceu a atração de investimentos e a formulação de políticas públicas estratégicas.

EMPREENDEDORISMO EM ALTA

O fomento ao empreendedorismo ganhou mais força com o Programa de Microcrédito Produtivo Orientado de Rondônia (Proampe), que liberou R$ 100 milhões em créditos para pequenos negócios em 46 municípios. O lançamento do marketplace Rondônia Tem Tudo, a maior vitrine gratuita e virtual dos negócios do estado e a realização de 19 edições da Feira de Empreendedores, envolvendo mais de 2 mil participantes, somam-se ao esforço da Sedec em fortalecer o comércio local e regional.

EMPREGABILIDADE CRESCENTE

O fato de a taxa de desemprego de Rondônia ter atingido o menor índice do Brasil, 2,1%, é resultado das ações da Sedec, por meio da Coordenadora Geral de Trabalho, Emprego e Renda, responsável pelos serviços do Sine e Geração Emprego. Em 2024, foram mais de 150 mil trabalhadores utilizando o serviço do Geração Emprego, e aumentaram para 5.300 as empresas parceiras, ampliando as oportunidades de trabalho, fortalecendo a economia e a inclusão no mercado formal. Além disso, foram ofertados 319 cursos diferentes entre presencial e educação a distância (EaD); mais de 5 mil contratações efetivadas, com a criação do portfólio de cursos presenciais que beneficiou os 52 municípios do estado.

INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE

Rondônia subiu para a 16ª posição no Ranking de Competitividade dos Estados e alcançou o 1º lugar em estrutura de apoio à inovação, resultado do esforço do governo do estado, por meio da Sedec, em colocar a inovação e elevação da competitividade em evidência no estado.

A Hub.RO, outra iniciativa da Sedec para fomentar o empreendedorismo inovador, beneficiou mais de 30 mil empreendedores, por meio de capacitações, eventos, iniciativas de fomento a startups locais e networking. O estímulo à cultura empreendedora, através do Espaço da Inovação na Rondônia Rural Show Internacional, promoveu soluções tecnológicas para setores estratégicos como piscicultura e cafeicultura.

O ano de 2024 também trouxe outro destaque com o lançamento do Tecnova, com destinação de R$ 12 milhões de subvenção econômica para o desenvolvimento de produtos e processos inovadores em empresas de Rondônia, visando aumentar a competitividade e a inovação no estado. O programa acontece por meio de parceria entre Sedec, Fundação de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e à Pesquisa (Fapero) e Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

TURISMO E SUSTENTABILIDADE

O turismo sustentável foi fortalecido com contribuições da Sedec. O Plano de Desenvolvimento do Turismo de Pesca Esportiva posicionou Rondônia como um destino estratégico, abrangendo municípios como Costa Marques e Cabixi. Além disso, o projeto de fortalecimento da cafeicultura e as iniciativas em turismo sustentável geraram renda, empregos e preservação ambiental, diversificando a economia local.

DEFESA E CIDADANIA

Outra frente de atuação para promoção do desenvolvimento foi fortalecida por meio do Programa de Orientação, Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-RO), que ampliou o Feirão Limpa Nome, realizando 8 edições em 2024. Foram alcançados mais de 1.740 atendimentos de consumidores em várias cidades, possibilitando que mais de R$ 8 milhões em renegociações fortalecessem a economia familiar. Por meio de iniciativas como o Rondônia Cidadã, o órgão levou atendimento jurídico e educação sobre direitos do consumidor às comunidades mais vulneráveis, promovendo inclusão social.

INFRAESTRUTURA

A Sedec também registrou avanços com o Plano Estadual de Logística e Transporte (Pelt/RO), que definiu 79 empreendimentos prioritários em setores como ferroviário, hidroviário e aeroportuário. No saneamento básico, Rondônia se programa para atender 99% da população com água potável até 2033, com apoio da nova governança instituída pela Lei Complementar Nº 1.200/2023. Com iniciativas estruturantes e parcerias sólidas, Rondônia projeta um futuro de crescimento sustentável, com ações estratégicas da Sedec estabelecendo o caminho para novos avanços em 2025, com foco na inclusão, inovação e qualidade de vida.

Fonte: Governo RO