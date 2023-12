Com o término do ano financeiro, sistema suspende emissão de boletos temporariamente

Com o objetivo de oferecer serviços que primam pela segurança de nossos usuários, o Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran/RO) comunica que, devido ao encerramento do ano financeiro de 2023, o sistema DetranNet e o site Central de Serviços, e outros meios de emissão de taxas estarão suspensos para emissão de boletos bancários a partir da 00h01 do dia 29 de dezembro, devendo retornar às 00h01 do primeiro dia útil de janeiro de 2024.

O diretor-geral do Detran, Léo Moraes explicou que, a medida é necessária para atualização dos sistemas, deixando-os aptos para as rotinas do próximo ano, especialmente quanto aos novos valores das taxas de serviços a serem definidos de acordo com o novo valor da Unidade Padrão Fiscal (UPF) do Estado. “O fato da emissão de taxas ficar suspensa durante o feriado, é para evitar possíveis inconformidades, visando garantir aos usuários, segurança na emissão de boletos”, destacou.

Com a suspensão da emissão das taxas no último dia útil do ano, a Coordenadoria de Tecnologia da Informação (CTI) juntamente às diretorias técnicas terão tempo hábil para realizar as implementações sistêmicas. “Desse modo, também vai evitar que os contribuintes tenham a frustração de tentar pagar taxas de 2023 no ano de 2024”, enfatizou o diretor-geral da Autarquia.

O sistema com as atualizações necessárias deverá ser restabelecido no primeiro dia útil do exercício de 2024. “Assim nossos usuários, ao acessar o site do Detran Rondônia, poderão novamente imprimir boletos para pagamentos de taxas, agendar exames teóricos, práticos, médicos e psicológicos, acompanhar o andamento de processos para veículos, habilitação e protocolos”, finalizou Léo Moraes.

Fonte: Governo RO