Com objetivo de reduzir sinistros de trânsito em Rondônia, Detran assina Acordo de Cooperação Técnica em Brasília

O Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia – Detran Rondônia em parceria com a Secretaria Nacional de Trânsito – Senatran assinaram o Acordo de Cooperação Técnica de Projetos Sustentáveis de segurança, trânsito e mobilidade urbana. A Solenidade aconteceu nesta quinta-feira, 8, em Brasilia (DF) nas dependências do Ministério da Infraestrutura.

O secretário Nacional de Trânsito, Frederico de Moura Carneiro, e o diretor-geral do Detran, Paulo Higo Ferreira de Almeida selaram o pacto na Esplanada dos Ministérios.

O acordo tem como objetivo, a promoção de diagnóstico, sensibilização, confecção de projetos e captação de recursos para os municípios do Estado de Rondônia, com o propósito de elaboração e execução de projetos sustentáveis de segurança, trânsito e mobilidade urbana, utilizando os dados estatísticos fornecidos pelo Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito – Renaest.

A adesão do Detran Rondônia ao Acordo de Cooperação Técnica tem como parâmetro o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito – Pnatrans, é pontuada pelo governador de Rondônia, Marcos Rocha, como fator fundamental em ações para a redução dos acidente de trânsito, refletindo em mais segurança aos rondonienses, “o Plano prevê até 2030 reduzir no mínimo à metade, o índice nacional de mortos no trânsito por grupo de veículos e o índice nacional de mortos no trânsito por grupo de habitantes, ambos apurados no ano da entrada em vigor da Lei n° 13.614, de 11 de janeiro de 2018″, ressaltou o governador.

Paulo Higo Ferreira de Almeida celebra o pacto que traz eficiência para o desenvolvimento do tráfego e, por consequência, reduzirá mortes e lesões no trânsito em Rondônia. “Trabalhamos com seriedade e responsabilidade no que diz respeito à redução do número de acidentes de trânsito, e este prêmio só demonstra que estamos no caminho certo”, disse o diretor-geral.

Fonte: Governo RO