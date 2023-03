Com projeto de incentivo à segurança no trânsito em escolas, Detran premia alunos de Ouro Preto

O Departamento Estadual de Trânsito – Detran Rondônia, por meio da Diretoria Técnica de Educação de Trânsito – DTET sorteou nesta sexta-feira, 3 bicicletas e 4 jogos pedagógicos para alunos de escolas públicas no município de Ouro Preto do Oeste. A ação faz parte do projeto Volta as aulas coordenado pela Circunscrição Regional de Trânsito – Ciretran do município.

Fundamentadas no Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito – Pnatrans, criado pela Lei nº 13.614, de 11 de janeiro de 2018, e que o Detran aderiu em 2022, o governador Marcos Rocha ressalta que as ações da DTET promovem hábitos e comportamentos seguros no trânsito e na vida, transformando conhecimento em ação. “Além de fazer parte de direitos e deveres de todos, a educação para o trânsito acentua em nossos alunos atitudes de respeito, cortesia, cooperação, solidariedade e responsabilidade, o que é primordial para manter a segurança no trânsito e na vida” – destacou.

O chefe da Ciretran, Antônio José Costa, explica que o projeto foi iniciado em 15 de fevereiro, no começo do ano letivo, com o objetivo de promover a segurança no trânsito para alunos, considerando o trajeto casa-escola-casa, foi realizado um ciclo de palestras em 8 escolas, sendo 3 rurais e 5 urbanas. “Atingimos um público de 1.745 alunos de 6 a 12 anos, e contamos com a parceria da Secretaria Municipal de Educação – Semece, que abriu as portas das escolas confiante em nosso trabalho” – disse. Foram premiados alunos das escolas Fernando Azevedo, Joaquim Nabuco e Cecília Meireles.

Com o tema No trânsito, Escolha a Vida, a abordagem das palestras trataram sobre o uso da faixa de pedestres, travessia segura em vias públicas, atenção e cuidados dos ciclistas e comportamento seguro no ônibus escolar. “Além do trabalho realizado nas escolas, a equipe de Educação de Trânsito da Ciretran de Ouro Preto executou paradas educativas, com abordagem de condutores de veículos, destacando a segurança dos alunos no trânsito”.

O diretor Técnico da DTET, Ruymar Pereira de Lima enalteceu o trabalho da Ciretran de Ouro Preto em parceria com a Semece na execução do projeto Volta as Aulas, que não mediu esforços para promover educação para o trânsito nas instituições de ensino do município. “A educação salva vidas, é esse o principal objetivo do trabalho que estamos realizando, conscientizando as pessoas quanto à responsabilidade que temos na promoção da paz e da segurança. No trânsito, escolha a vida” – finalizou.

Fonte: Governo RO