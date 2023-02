Com promessa de recorde, Flamengo decide Recopa contra Del Valle

A decisão da Recopa Sul-Americana entre Flamengo e Independiente Del Valle pode bater o recorde de público do Maracanã desde a Copa do Mundo de 2014. Com expectativa de receber mais de 70 mil torcedores, o rubro-negro precisa vencer o time equatoriano por dois gols de diferença para levantar o título nesta quarta-feira, às 21h30, no Rio de Janeiro

No primeiro jogo, disputado em Quito, na semana passada, os equatorianos levaram a melhor, com a vitória por 1 a 0, gol marcado por Carajabal. Agora, em casa, os brasileiros tentam reverter a vantagem para conquistar a taça pela segunda vez.

Presidente Ednaldo Rodrigues acompanha a final da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians no Maracanã

A primeira vez que o Flamengo foi campeão da Recopa Sul-Americana foi justamente contra o Del Valle. Em 2020, após empatar o primeiro jogo por 2 a 2, a equipe comandada pelo português Jorge Jesus se impôs em casa e venceu por 3 a 0, gols de Gabriel Barbosa e Gerson, duas vezes, para os brasileiros.

Assim como em 2021, os dois times disputam o torneio pelos títulos conquistados no último ano. O Flamengo foi o campeão da Libertadores, enquanto o Del Valle levantou a Copa Sul-Americana.

Contratado no início do ano, Gerson é uma das esperanças do Flamengo para reconquistar o campeonato. Ídolo da torcida e artilheiro nas últimas temporadas, Gabigol também estará em ação no duelo desta noite, no Maracanã.

Flamengo recebe o São Paulo, no Maracanã, pela segunda rodada do Brasileirão Assaí. Gabigol

Além do título, o Flamengo também espera bater o recorde de público do Maracanã em partidas entre clubes após a Copa do Mundo de 2014. Atualmente o número alto é de Flamengo e Palmeiras, no Brasileirão do ano passado, quando quase 70 mil torcedores acompanharam o empate sem gols entre as duas equipes.

Fonte: Agência Esporte