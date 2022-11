Com prorrogação do acordo de exportação de grãos ucranianos, trigo tem mínima mais de 2 meses

Após as Nações Unidas anunciarem o acordo para manter o corredor de grãos para exportações da Ucrânia, o trigo negociado na bolsa de Chicago caiu para uma mínima de 2 meses e meio, nesta quinta-feira (17).

O contrato mais ativo do trigo caiu cerca de 3% mais cedo, registrando o nível mais baixo desde 1º de setembro.

A notícia da prorrogação do acordo de exportação no Mar Negro ainda pressiounou o milho para baixo, um avez que os fluxos de grãos ucranianos provavelmente continuarão a chegar aos mercados mundiais no curto prazo.

Segundo um trader europeu, a renovação do acordo por mais 120 dias, a partir de seu vencimento no dia 19 de novembro, colocará alguma pressão sobre o trigo, embora a maior parte do mercado esteja apostando em uma extensão. Ele ainda destaca que os preços do milho podem ser pressionados, já que a renovação do acordo permitirá que vários milhões de toneladas a mais de milho cheguem ao mercado.

Fonte: AgroPlus