Com retorno de Everton Ribeiro e Pedro, Mengão realiza trabalho no Centro de Treinamentos

A pré-temporada segue intensa no Ninho do Urubu. Na manhã desta quarta-feira (4), o Flamengo voltou a treinar no CT sob o comando do treinador Vítor Pereira e sua comissão técnica. A atividade física e tática contou com a participação de Everton Ribeiro e Pedro, que retornaram do período de férias após representar a seleção brasileira na Copa do Mundo.

Recém-contratado, o meio-campista Gerson também participou normalmente dos trabalhos. O Coringa rubro-negro, inclusive, será apresentado oficialmente nesta quinta-feira (5), às 14h, na sala de imprensa do Ninho do Urubu. A partir das 13h30, a imprensa será liberada para entrar nas dependências do CT.

Com retorno dos nossos craques @Pedro9oficial e @evertonri, o Mengão trabalhou na manhã desta quarta (04), no Ninho do Urubu. 🔴⚫ #VamosFlamengo #CRF pic.twitter.com/Bt6nUwoefp — Flamengo (@Flamengo) January 4, 2023

Fonte: Agência Esporte