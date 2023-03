Com show de Deyverson, Cuiabá vence e avança na Copa Verde

O Cuiabá venceu o Ceilândia por 3 x 0, nesta quarta-feira (01.03) na Arena Pantanal e avançou para as quartas de final da Copa Verde.

O Dourado com a equipe principal, dominou a partida do início ao fim. Liderado por Deyverson no ataque, o Cuiabá precisou apenas de dois minutos para construir a vantagem. Aos 29 minutos, Rafael Gava aproveitou cruzamento, subiu mais que toda a defesa candanga e estufou as redes. Na sequência, Gava foi solidário e observou a infiltração de Deyverson, que antecipou a marcação e ampliou.

Ainda no primeiro tempo, Deyverson foi oportunista e recebeu na área, usou o corpo e marcou o segundo dele na partida e o terceiro do Cuiabá. Com o prejuízo triplo, o Ceilândia recuou e fez o necessário para evitar um placar ainda mais elástico.

No segundo tempo, o Cuiabá seguiu dominante, mas não a ponto de furar o bloqueio do Ceilândia de forma eficiente. Com a desvantagem, o Ceilândia tentava se soltar. Aos três minutos, João de Deus tabelou com Gabriel Correia, que chutou no canto esquerdo de Walter. Espaços surgiram para os dois times, porém, a falta de capricho manteve o 3 x 0 no placar da Arena Pantanal.

Fonte: Agência Esporte