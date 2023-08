Com shows nacionais e rodeio, Expovel se torna atrativo turístico no Estado

Voluntários à doação de sangue participaram da terceira campanha realizada neste ano no município de Guajará-Mirim pela Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia – Fhemeron. Com início na sexta-feira, 25 e encerramento neste sábado, 26, no prédio da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Irmã Maria Celeste – Cívico Militar, a campanha atendeu 140 pessoas e resultou na coleta de 110 bolsas de sangue que irão ser distribuídas para atender pacientes da rede hospitalar pública do Estado de Rondônia. O evento contou também com a participação de Igrejas evangélicas e do Exército Brasileiro.

Para o voluntário ha cerca de 20 anos, Francisco Ferreira Rodrigues, a campanha realizada no município permite que ele continue todos os anos ajudando a salvar vidas. “Sou colaborador e me orgulho disso. Meu filho começou a doar com 16 anos de idade, hoje ele tem 18 anos. Doar sangue não tem mitos, é um processo rápido e seguro que salva vidas”, afirmou.

Segundo a assistente social da Fhemeron, Maria Luíza Pereira, as campanhas em parceria são fundamentais para manter os estoques do banco de sangue abastecidos. “Nós nos mobilizamos para trazer a estrutura necessária, os profissionais e do processo de triagem, coleta e análise laboratorial. A maior parte das bolsas coletadas em Guajará-Mirim e Nova Mamoré são aproveitáveis e estão aptas para doações”, comentou.

Em Guajará-Mirim, a próxima coleta está prevista para acontecer no início do mês de dezembro.

Fonte: Governo RO