Com trio de atletas, Seleção Brasileira desembarca em Turim

Após viagem de 11 horas, parte da equipe já está na Itália para treinamentos antes do Mundial. Restante do grupo se apresenta nesta segunda-feira, dia da primeira atividade para o torneio.

A primeira parte da Seleção Brasileira já está em Turim. Após deixar o Rio de Janeiro na noite do sábado (12), o grupo, que conta com a comissão técnica de Tite, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e os atletas que atuam no futebol brasileiro, desembarcou na Itália, no fim da manhã deste domingo (13), horário local. A viagem teve duração de 11 horas.

Os primeiros atletas a chegarem no Centro de Treinamentos da Juventus, local que vai receber a primeira fase de treinamentos da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo FIFA Qatar 2022, foram o goleiro Weverton, o meia Everton Ribeiro e o atacante Pedro. O trio foi liberado por suas equipes da última rodada do Campeonato Brasileiro e viajou com a comissão técnica para a Itália.

Por conta dos jogos no futebol europeu, o restante do grupo se apresenta em Turim nesta segunda-feira (14), dia em que está marcada também a primeira atividade da Seleção Brasileira em solo italiano.

A estreia brasileira vai ser contra a Sérvia, no dia 24 de novembro, em Doha. O embarque para o país da Copa será no sábado, dia 19, cinco dias antes da primeira partida no Mundial.

Desembarque da comissão técnica da Seleção Brasileira em Turin |Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Presente no grupo brasileiro que chegou na Itália, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, falou sobre a expectativa de um grande desempenho para o Mundial e mostrou confiança sobre o trabalho feito até aqui para a competição.

“Estamos na expectativa muito grande por esse trabalho, que está sendo realizado com muita competência e tem sido aceito por todos os atletas. Agora é o momento de muito foco no trabalho. Tudo que tinha de ser feito já foi feito. Tem ainda alguns ajustes a serem feitos até o dia 19 e espero que dê tudo certo”, disse.

Fonte: Agência Esporte