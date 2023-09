Comarca de Guajará alinha atendimento com rede de proteção social básica

Uma reunião entre o Poder Judiciário e Município de Guajará-Mirim buscou alinhar o fluxo de atendimento na Rede de Atendimento Socioassistencial do Município de Guajará-Mirim. O juiz que responde pela Vara Cível e área da infância e Juventude, Gleucival Zeed Estevão, em parceria com o Núcleo Psicossocial da Comarca, recebeu no Fórum de Guajará, o promotor Eider José Mendonça das Neves, o procurador Municipal Pedro Paulo Valeriano, a secretária de assistência social Zilmar de Lima Teixeira e coordenadores e equipe técnica da rede de proteção social básica.

Na pauta o funcionamento da rede, os trabalhos ofertados pelos serviços socioassistenciais, as dificuldades enfrentadas pelas equipes que atuam nesses serviços, além das estratégias utilizadas por essas equipes para os problemas identificados. “Uma oportunidade de conhecer o fluxo de atendimento para que as decisões advindas de judicialização decorrentes da saúde, levem em conta os vários aspectos que envolvem essa cadeia”, demonstrou o magistrado.

Também foram discutidas a rotatividade de coordenadores e o déficit de servidores efetivos, o que compromete o andamento dos trabalhos, como por exemplo, ausência de profissionais de psicologia no quadro do CRAS.

O Centro de Atenção Psicossocial (CAP´s), também foi objeto de atenção na reunião. Tudo para esclarecer e obter informações acerca do serviço disponibilizado, trabalho realizado, estrutura física, demandas atendidas, além de propostas de execução de trabalho realizado.

Por fim, o juiz Gleucival concluiu a reunião e os resultados como satisfatórios, pois foi possível ter uma melhor compreensão sobre esse ramo essencial da saúde no município.

