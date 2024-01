Combate a crimes é intensificado com a inauguração do Centro Integrado de Comando e Controle Móvel, em Porto Velho

As forças de segurança do Governo de Rondônia seguem com ações ostensivas e repressivas em resposta às ações violentas de grupos criminosos, fechando assim, o cerco contra os autores de ataques e homicídios registrados, recentemente, em Porto Velho. E na sexta-feira (12), para reforçar ainda mais a proteção da sociedade, foi inaugurado no residencial Morar Melhor, o Centro Integrado de Comando e Controle Móvel.

A proposta da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec) é que a unidade móvel, dotada de tecnologia de ponta, uma das poucas existentes do país, percorra gradativamente outros pontos estratégicos, para combater os crimes nos demais municípios rondonienses. Mas a princípio, terá atuação em locais que necessitam de defesa reforçada da segurança pública, em Porto Velho.

O comandante-geral da Polícia Militar de Rondônia, coronel PM Regis Braguin destacou que, a inauguração do Centro Integrado de Comando e Controle Móvel, neste momento, faz parte da segunda fase de escalonamento da força empregada contra a criminalidade na Capital, e do cumprimento da orientação do Governo de Estado em aumentar a força ostensiva e investigativa, com união das forças de segurança.

“Instauramos do Gabinete de Crise, estamos com reforço das equipes operacionais estaduais e federais, fazendo bloqueios de vias para abordagens estratégicas, com 120 policiais nas ruas. E o Centro Integrado de Comando e Controle Móvel é mais um investimento do Governo de Rondônia e entra nesta segunda fase, para termos uma atuação mais precisa e fazermos um enfrentamento mais intenso nas zonas quentes de criminalidade, as que registram mais roubos e homicídios”, salientou o comandante-geral da Polícia Militar de Rondônia.

O secretário de Estado da Justiça (Sejus), Marcus Rito, também esteve presente na inauguração do comando móvel e reforçou o empenho conjunto no combate à criminalidade. “A Sejus está contribuindo não só na estratégia de inteligência, abordagem e bloqueios com o Grupo de Ações Penitenciárias Especiais (GAPE), mas também, através da Polícia Penal, atuando na fiscalização do cumprimento da medida judicial de monitoramento eletrônico”, evidenciou.

MAIS ENÉRGICA

Desta forma, a força-tarefa contra a criminalidade em Porto Velho entra na segunda fase mais robusta, mais tecnológica e bem mais enérgica. Nas primeiras horas de atuação, no residencial popular Morar Melhor, na zona Sul de Porto Velho, a PM já registrou apreensões.

“Em pouco mais de duas horas após a abertura das ações, já tivemos a prisão em flagrante de um indivíduo, que estava com uma pistola, drogas e uma significativa quantidade de munições. E esses resultados vão se intensificar mais, pois nosso objetivo é exatamente este: tirar as armas das ruas, prender os suspeitos, e assim, fazer a aplicação da lei de forma enérgica”, disse o comandante da PM.

COMANDO MÓVEL

O Centro Integrado de Comando e Controle Móvel possui Sistema de Videomonitoramento, que permite a gestão de imagens obtidas pelos sistemas do Centro Integrado Móvel e das imagens geradas pelos Totens e demais sistemas de imagem disponíveis.

Tem ainda sistema de radiocomunicação – composto por uma repetidora transportável, HTs para a comunicação de voz da equipe de campo sob a coordenação do Centro Integrado Móvel e sistema de comunicação de rádio. Possui ainda, integração de voz com diferentes infraestruturas de comunicação, especialmente os sistemas de rádio comunicação, das diversas forças de segurança.

O conjunto de tecnologias apresenta funcionalidades que apoiam a coordenação e execução de operações de segurança pública. O investimento na unidade móvel é de R$ 8.656.871,06, (oito milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e setenta e um reais e seis centavos), oriundo do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), chegando a mais de R$ 9, 5 milhões com a inclusão de equipamentos tecnológicos, a exemplo dos drones. A unidade móvel irá permanecer em cada ponto estratégico até obter uma resposta satisfatório para a ação.

MEDIDAS ADOTADAS

Desde a primeira semana deste ano, as ações de enfrentamento à criminalidade, atenuada por crimes entre facções rivais, estão sendo intensificadas na Capital. A Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec) instalou o Gabinete Integrado de Gerenciamento de Crise, para alinhar e definir comandos de fortalecimento do combate à criminalidade.

A força-tarefa empregada conta com tecnologias avançadas, monitoramento e análise de dados; apoio aéreo-tático e a integração de diferentes órgãos com o policiamento ostensivo, investigação, e execução de operações conjuntas. Inclusive, conta com a atuação de tropas especiais, como o Batalhão de Operações Especiais, Batalhão de Choque, Batalhão de Fronteiras e Divisas e as Forças Táticas.

“Desde que fizemos a nossa reorientação das ações, a cada dia uma arma tem sido retirada de circulação, criminosos estão sendo presos em flagrante; veículos suspeitos de terem sido usados para a prática de homicídios foram apreendidos, assim também como demais materiais que vão trazer provas criminais, e a Polícia Civil está trabalhando nisso, para efetuarmos mandados de prisões , buscas e apreensões, para que possamos trazer o mais rápido possível a tranquilidade para a população”, afirmou o comandante da PM.

LINHA DO TEMPO

6 de Janeiro – Início das ações da Força-tarefa

8 de Janeiro – Criação do Gabinete Integrado de Gerenciamento de Crise

12 de Janeiro – Início do segundo escalonamento da força empregada contra a criminalidade, com inauguração do Centro Integrado de Comando e Controle Móvel.

Fonte: Governo RO