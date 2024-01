Combate à criminalidade; empreendimentos inovadores; e instalação do Estado são destaques da semana do Governo

Nesta semana, ações, serviços e indicadores positivos foram destacados pelo Governo de Rondônia em todo o Estado. Entre os destaques está a redução no índice de criminalidade, reflexo dos investimentos realizados na Segurança Pública. As ações do avançam e contribuem para o desenvolvimento do Estado, que completou 42 anos de instalação. Após os festejos de fim de ano, voltam-se as atenções para a matrículas online na Rede Pública Estadual de Ensino. Rondônia é reconhecido como o 2º Estado brasileiro com maior número de empreendimentos inovadores. Outras ações também são destaques da semana do Governo de Rondônia.

COMBATE À CRIMINALIDADE

O comparativo no número de ocorrências registradas nos dois últimos anos mostra que, em 2023, Rondônia teve redução nos crimes de latrocínio (-50%), nos casos de roubo a estabelecimentos comerciais (-30%), em roubo a residências (-29%), crimes de feminicídio (-17%), entre outros. E também é destaque nacional no Mapa da Segurança Pública, estudo que avalia o desempenho dos estados brasileiros no combate à criminalidade. Rondônia saiu do ranking dos 10 estados com maior índice de crimes violentos.

Matéria na íntegra

DEFESA CIVIL ESTADUAL

Para mitigar os efeitos causados pela seca em Rondônia, o Governo do Estado tem intensificado o trabalho de monitoramento de todo o território. A ação é executada pela Defesa Civil Estadual e uma das primeiras estratégias operacionais estabelecidas pelo órgão, que é vinculado ao Corpo de Bombeiros Militar, é ampliar o raio de atuação no âmbito municipal. O objetivo é criar mais unidades, e em seguida capacitar profissionais das cidades, onde há Defesa Civil em operação.

Matéria na íntegra

EMPREENDIMENTOS INOVADORES

O estado de Rondônia é reconhecido como o 2º do país com maior número de empreendimentos inovadores per capita, segundo dados da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec), com base em dados IBGE. Rondônia se destaca pelo seu ecossistema empreendedor e inovador, Com análise que leva em consideração o número de aceleradoras, incubadoras, parques tecnológicos e parques científicos ligados à Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec).

Matéria na íntegra

PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA

Visando melhorar o atendimento da segurança pública do Estado, o Governo de Rondônia iniciou na quinta-feira (5), as inscrições para o Programa de Prestação Voluntária de Serviços Administrativos (PVSA), com previsão de 282 vagas para atuação nas áreas administrativas das Forças da Segurança Pública Estadual, como: Polícia Militar de Rondônia (PMRO) e Corpo de Bombeiros Militar do estado de Rondônia (CBMRO). As inscrições seguem até dia 17 de janeiro pelo site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade). O valor da taxa de inscrição é de R$ 60, e as provas vão acontecer em Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena, Guajará-Mirim, Jaru, Rolim de Moura e São Miguel do Guaporé.

Matéria na íntegra

“PRATO FÁCIL”

Com o intuito de ampliar o Programa Estadual Prato Fácil aos municípios de Jaru e Rolim de Moura, bem como, renovar contratos ou contratar novos restaurantes em Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná e Vilhena, o Governo de Rondônia publicou, por meio da Secretaria da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), o Chamamento Público nº 016/2023, com as especificações para credenciamento de estabelecimentos comerciais interessados em fornecerem refeições nutricionalmente adequadas, ao custo de R$ 2 à população em situação vulnerável em Rondônia.

Matéria na íntegra

“VIAJA MAIS SERVIDOR”

Aproveitando o período de férias, o Governo de Rondônia reforça a oportunidade de servidores públicos do Estado aderirem às opções de visitação em balneários, parques aquáticos e outros locais, por meio do programa Viaja Mais Servidor. Os atrativos estão localizados nos municípios que integram os sete polos turísticos designados pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur). Basta ser servidor público do Estado para ter acesso aos benefícios do Viaja Mais Servidor, que oferece um desconto de até 50% no ingresso ao estabelecimento credenciado.

Matéria na íntegra

ANIVERSÁRIO DE INSTALAÇÃO

Ao completar 42 anos de instalação, no dia 4 de janeiro, Rondônia vive um cenário de prosperidade, que é destaque, tanto dentro quanto fora do Brasil. A instalação oficial ocorreu poucos dias após a criação, assim que o então território federal estava com sua estrutura estatal política e governamental apta a realizar os primeiros administrativos. Rondônia tem como base, uma população empreendedora, que se orgulha de uma economia pujante e um potencial agro, o qual impulsiona todo o Estado.

Matéria na íntegra

LICENCIAMENTO ANUAL

O Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran/RO) divulga o Calendário de Licenciamento 2024, regulamentado pela Portaria nº 30 de 5 de janeiro de 2017, que estabelece os prazos para o licenciamento de veículos registrados no Estado. Para licenciar o veículo e transitar de forma regular, é necessário quitar todos os débitos pendentes; como o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), taxa de licenciamento e possíveis multas de trânsito.

Matéria na íntegra

MATRÍCULAS ONLINE

O Governo de Rondônia anuncia o período de matrículas online na Rede Pública Estadual de Ensino, priorizando os estudantes com deficiências, que podem se inscrever no período de 15 a 19 de janeiro de 2024. Para os alunos que se encontram fora da Rede (escolas particulares, municipais ou os que não estão estudando), os pais ou responsáveis podem efetivar a matrícula no período de 22 a 26 de janeiro pelo endereço eletrônico https://matriculaonline.seduc.ro.gov.br.

Matéria na íntegra

Fonte: Governo RO