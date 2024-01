Combatentes de milícia apoiada pelo Irã morrem em ataque no Iraque

Lee Jae-myung, líder do Partido Democrático da Coreia do Sul, de oposição ao governo, saiu da UTI e está se recuperando de uma cirurgia para reparar uma veia importante atingida em um ataque com faca há dois dias, disse nesta quinta-feira (4) um cirurgião que o operou, em entrevista coletiva à imprensa.

Jae-myung precisa de observação contínua, pois a lesão na veia jugular foi difícil de reparar e as complicações pós-cirúrgicas não podem ser descartadas, disse o professor Min Seung-kee.

“Felizmente ele está se recuperando bem”, disse Seung-kee, da unidade de cirurgia vascular do Hospital da Universidade Nacional de Seul.

Jae-myung foi atacado em Busan por um homem de 60 anos que estava disfarçado de apoiador e se aproximou dele em um evento público ao ar livre, esfaqueando-o no pescoço com uma faca. O agressor foi rapidamente dominado e levado sob custódia policial.

O ataque chocou o país e foi condenado tanto pelo partido de Lee quanto por seus rivais. O incidente renovou questões sobre a segurança de políticos de alto nível, considerando o histórico de violência política do país, apesar dos rígidos controles de armas.

Jae-myung lidera o partido de oposição liberal que busca manter sua maioria parlamentar contra os conservadores do presidente Yoon Suk Yeol em uma eleição marcada para abril.

Fonte: EBC Internacional