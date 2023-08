Começa neste fim de semana em Vilhena Torneio de Futebol Society com apoio da deputada Rosangela Donadon

Os deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia realizaram última quinta-feira(24), uma Sessão Itinerante Extraordinária, no município de Machadinho do Oeste, no Vale do Jamari.

A deputada estadual Dra. Taíssa (PSC) participou do encontro dos parlamentares rondonienses com a população da região que se fez presente à sessão. Ela, que tem como base política o município de Guajará-Mirim, discursou para os presentes e afirmou que não conhecia a cidade de Machadinho do Oeste.

“Essa é a minha primeira vez em Machadinho do Oeste, estou como deputada estadual, mas sou advogada. Isso é passageiro, nós somos empregados da população. Nunca podemos esquecer que estamos aqui para servir e fazer um trabalho em prol de toda a comunidade. A realidade de Machadinho não é diferente da realidade de Guajará-Mirim, onde o homem e a mulher do campo são perseguidos e não tem a segurança jurídica de ter o título de sua propriedade rural”, disse.

Dra. Taíssa defendeu que a solução para esse problema, passa pela união de forças entre os Executivo, Legislativo e Judiciário para fazer com que a regularização fundiária ocorra. Segundo ela, Rondônia é um estado agrícola e que visa a produção, mas não pode deixar os produtores rurais na insegurança em relação a propriedade da terra.

Outro ponto destacado e elogiado pela deputada foi a destinação da arrecadação do estacionamento no local do evento, que irá para uma associação local que trabalha com pessoas com deficiências físicas.

“Me coloco, como parlamentar, para colocarmos mais uma fonoaudióloga, em Machadinho do Oeste, para atender as nossas crianças autistas. Sabemos que sem saúde e sem escola, o homem e a mulher do campo não podem ficar. Então, o que eu puder fazer para mudar a saúde do Estado de Rondônia, eu vou fazer. Já estamos com o projeto Saúde Cidadã levando o atendimento na ponta descentralizado, com ortopedista, dermatologista. Precisamos de um agro forte, mas com um povo saudável”, finalizou.

Texto: Ivanilson Frasão I Secom ALE/RO

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO