COMEMORAÇÃO – Dia Nacional do Samba será comemorado neste sábado (3) no Mercado Cultural

Programação conta com apresentação de artistas locais e homenagens

O Dia Nacional do Samba será comemorado em Porto Velho em um evento no Mercado Cultural neste sábado (3). A programação conta com apresentações de artistas locais e homenagem à baluarte do samba na cidade, Augusta do Cavaco.

A comemoração acontece no sábado, apesar da data oficial ser nesta sexta, 2 de dezembro. A mudança na data ocorre devido ao jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo de Futebol, que também será transmitido no Mercado Cultural.

Segundo o diretor de Patrimônio da Funcultural, Altair dos Santos, no sábado as apresentações musicais terão início às 11h30 (durante o almoço), e finalizam após às 18h30 com uma homenagem a sambista Augusta do Cavaco, que devido a problemas de saúde, não pode mais se apresentar.

“A Augusta tocou muito samba aqui e deixou sua contribuição para a história do samba de Porto Velho. Por isso vamos homenagear o que ela fez enquanto estava em atividade. Vamos resgatar a história dela e mostrar aos porto-velhenses como esse movimento já foi forte aqui”, falou o diretor.

Confira a programação:

11h30 às 14h – Almoço com samba

14h30 – Apresentação de sambistas locais

18h30 – Homenagem Baluarte do Samba: Augusta do Cavaco

Texto: Beatriz Galvão

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO