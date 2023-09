COMEMORAÇÃO Programação de aniversário da capital contará com shows musicais no Mercado Cultural

Frota de ônibus operará com regime de sábado na segunda-feira (2)

Em razão do feriado de criação do município de Porto Velho, celebrado no dia 2 de outubro, na próxima segunda-feira, apenas os serviços essenciais serão mantidos, conforme o Decreto Nº 18.730, publicado em 26 de dezembro de 2022, que estabelece o calendário de feriados e pontos facultativos na capital durante todo o ano de 2023.

Unidades Básicas e de Saúde da Família (UBS e USF) das zonas urbana e rural não terão atendimento ao público. As Unidades de Pronto Atendimento (UPA) Sul, Leste, Jaci-Paraná, bem como as Policlínicas Ana Adelaide e José Adelino continuam com atendimento 24 horas, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Maternidade Municipal Mãe Esperança.

Já outras unidades como o Centro de Especialidades Médicas (CEM), Serviço de Assitência Especializada (SAE), Centro Especializado em Reabilitação (CER), Centro de Referência de Saúde da Mulher (CRSM), o Centro Integrado Materno Infantil (CIMI), bem como os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) não abrem na segunda-feira (2).

TRANSPORTE PÚBLICO

Usuários do transporte coletivo devem ficar atentos às alterações na frota. Segundo a diretoria de transportes da Semtran, o serviço funcionará de forma reduzida como aos sábados. Os usuários do serviço poderão consultar e acompanhar os itinerários no site da Semtran, circulam 48 carros e 465 viagens.

Secretarias Municipais como as de Saúde (Semusa), de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb), de Obras e Pavimentação (Semob), de Agricultura e Abastecimento (Semagric), e de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), devem continuar em escala de plantão para garantia do atendimento da população e dos serviços que ocorrem de forma ininterrupta.

Texto: Renata Beccária

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO