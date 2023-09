COMEMORAÇÃOPara celebrar os 109 anos de Porto Velho, Prefeitura prepara evento no Mercado Cultural

Mais de 20 servidores da rede municipal de saúde receberam a formação

Ao todo, 21 servidores da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) concluíram o curso de pós-graduação com ênfase em Vigilância em Saúde. A especialização teve início em agosto de 2022, e foi realizada na Instituição de Ensino Unisapiens, direcionada à especialização de profissionais que atuam em diversas áreas da saúde, desde a prevenção e promoção à saúde até o controle de doenças e agravos.

A pós-graduação proporcionou a oportunidade de qualificar os profissionais de saúde com foco não só na especialização profissional, mas também no compromisso com a saúde da população. Das 25 vagas ofertadas, 21 foram preenchidas por servidores da Semusa, entre médicos, enfermeiros, psicólogos, odontólogos, fisioterapeutas e assistente social.

Durante o curso, foram abordados diversos temas no ramo da vigilância em saúde: vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, vigilância ambiental e saúde do trabalhador. Os estudos foram realizados através do “Projeto-Ação”, que tem o objetivo de identificar adversidades no serviço e buscar soluções práticas e eficazes de acordo com cada demanda.

Ao todo, sete projetos foram desenvolvidos e apresentados como forma de conclusão do curso. Entre eles, “A ginástica laboral como fator promotor de qualidade de vida”, “Segurança do usuário e do servidor da rede municipal de saúde”, “A importância do uso dos equipamentos de proteção individual e do serviço notificado”, e “A implementação de oficinas terapêuticas”.

Geisa Brasil, é uma das profissionais da Semusa que concluiu a pós-graduação. Para ela, a formação é mais uma oportunidade de aprofundar os conhecimentos técnicos e contribuir significativamente para o desenvolvimento e melhorias nos serviços de saúde.

“A formação me proporcionou muitos conhecimentos novos, agregando muito valor para na minha carreira profissional. A troca de informações e experiências com demais profissionais foi um diferencial desse curso, foi muito importante para aperfeiçoar nossos serviços e ampliar nossa visão. O nosso estudo abrangeu a importância do serviço notificador, um estudo que visa identificar os dados com maior assertividade para que assim os profissionais possam agir pontualmente com a prevenção e promoção à saúde” relata Geisa.

A Semusa, por meio da Divisão Gestora de Educação Permanente (DGEP), realiza constantemente capacitações profissionais para os servidores que atuam na rede municipal de saúde. Segundo a gerente da DGEP, Angelita Mendes, o principal objetivo da formação, seja através de especializações, capacitações e treinamentos, é aprimorar o servidor e ampliar o conhecimento e habilidades profissionais e, consequentemente, oferecer serviços dignos para a população.

“Os nossos profissionais têm a responsabilidade de prevenir e promover saúde de qualidade para a população. Por isso, a Semusa investe na formação dos profissionais da saúde como um todo para que estejam cada vez mais capacitados para exercer suas funções com excelência e reforçar nosso compromisso com os usuários do sistema único (SUS)”, afirma.

Texto: Semusa

Foto: Semusa

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO