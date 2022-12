COMÉRCIO – Domingão da CDL será na avenida Sete de Setembro no dia 18

Avenida ficará fechada para o tráfego de veículos

Com as duas primeiras edições realizadas nos dias 4 e 11 de dezembro, nas avenidas Jatuarana e José Amador dos Reis, respectivamente, o Domingão da CDL chega à avenida Sete de Setembro no próximo dia 18.

Uma das mais tradicionais ações do comércio lojista de Porto Velho, o Domingão da CDL está oficialmente incluído no calendário de eventos do Município, por meio da Lei nº 2.910, de 14 de janeiro de 2022, sendo realizado nos três primeiros domingos que antecedem o Natal, nos principais centros comerciais da capital: Sul, Leste e Centro.

De acordo com a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (Semtran), a avenida Sete de Setembro ficará fechada para o tráfego de veículos no trecho compreendido entre avenida Rogério Weber e a rua Joaquim Nabuco, a partir das 23h de sábado (17) até às 18h30 de domingo (18). A via será destinada exclusivamente aos pedestres.

O evento, realizado pela Câmara de Dirigentes Logistas (CDL), promove o fomento do comércio varejista de Porto Velho.

