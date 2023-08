COMÉRCIO “Sábado Animado” leva promoção, recreação e serviços em saúde e beleza a consumidores da zona Leste

Evento fechou a principal via comercial da região para lojistas e consumidores

Buscando impulsionar o comércio na zona Leste de Porto Velho, a Prefeitura de Porto Velho realizou, no último sábado (12), mais uma edição do “Sábado Animado”. O evento, que aconteceu na avenida José Amador dos Reis, reuniu uma programação diversa com recreação e serviços em beleza e saúde.

Moradora da região, Márcia Moraes aproveitou a ação para conferir as promoções do Dia dos Pais e também pôr a saúde em dia. Um dos parceiros do evento, o instituto Beradeiro, ofertou, ao longo do dia, testes rápidos, aferição de pressão e glicemia.

“Eu amo a José Amador dos Reis. É meu local de compras e consumo e, claro, que não poderia deixar de vir. Aproveitei para checar a saúde e a pressão, e também conferir as promoções, já que amanhã é Dia dos Pais. O evento está aprovado”, afirmou a moradora.

O “Sábado Animado” é realizado pela Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur) em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Fecomércio, Sesc, Sebrae, Instituto Beradeiro, Instituto Mix, Brasil Digital e a Tempo Moderno Educação, esta última que ofertou cortes de cabelo e maquiagem à população.

Para garantir a segurança do evento, a Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran) fechou a avenida para tráfego de veículos no trecho compreendido entre as ruas Plácido de Castro e Rio de Janeiro, das 8h às 17h, garantindo que os lojistas pudessem expor seus produtos na calçada.

A ação também contou com a parceria da Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb), Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), Detran, Energisa e da Polícia Militar (PM).

“Agradeço o apoio de todos os parceiros em mais uma edição deste evento. A meta da Prefeitura é essa, garantir que o comércio local tenha todas as condições de se desenvolver e ofertar o que há de melhor ao consumidor. A população da zona Leste está de parabéns e esperamos, em breve, realizar as próximas edições em outros pontos de comércio da capital”, acrescentou a secretária da Semdestur, Glayce Bezerra.

