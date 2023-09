Comissão adia de novo votação de projeto contra casamento homoafetivo

No Maracanã lotado, Fluminense e Internacional tiveram um jogo intenso com atmosfera de Libertadores hoje (27) e empataram por 2 a 2 na primeira partida das semifinais da competição.

Cano marcou os dois gols do Fluminense, enquanto Hugo Mallo e Alan Patrick balançaram as redes pelo Internacional. O time gaúcho teve um jogador a mais durante todo o segundo tempo e teve dois gols anulados.

A partida decisiva entre as equipes ocorrerá na próxima quarta-feira (4), também às 21h30 (horário de Brasília), no Beira-Rio. O vencedor enfrentará na grande final o ganhador do confronto entre Palmeiras e Boca Juniors, que disputam o primeiro jogo das semifinais amanhã (28).

Antes do próximo encontro, entretanto, Inter e Flu entrarão em campo pelo Brasileirão neste sábado (30). O Fluminense enfrentará o Cuiabá em casa, enquanto o Internacional jogará contra o Atlético-MG, também em seu estádio.

O Internacional foi mais perigoso no ataque, aproveitando a linha defensiva alta do Fluminense no início da partida. A equipe de Diniz apostava em contra-ataques e conseguiu abrir o placar com apenas nove minutos de jogo. Fábio e Rochet trabalharam bastante para manter a desvantagem do placar um pouco mais modesta no primeiro tempo.

A emoção continuou até os acréscimos da primeira etapa, com a expulsão de Samuel Xavier, do Fluminense, e o empate do Internacional logo em seguida. Samuel levou o segundo cartão amarelo – resultando no vermelho – por uma entrada em Valencia. Em seguida, os visitantes igualaram o placar em uma jogada pelo lado do lateral tricolor que havia sido expulso.

Cano marcou mais dois gols, ampliando sua liderança como artilheiro da competição. O centroavante argentino agora tem 11 gols no torneio, quatro a mais que o segundo colocado, Paulinho, do Atlético-MG, que já foi eliminado.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 x 2 INTERNACIONAL

Competição: Jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores

Data e horário: 27 de setembro de 2023, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Público: 67.515

Árbitro: Darío Herrera (ARG)

Assistentes: Juan Belatti (ARG) e Diego Bonfá (ARG)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

Cartões amarelos: Alexsander (Flu); Johnny e Lucca (Inter)

Cartões vermelhos: Samuel Xavier (Flu)

Gols: Cano (aos 9′ do 1º tempo e aos 32′ do 2º tempo), Hugo Mallo (aos 49 minutos do 1º tempo) e Alan Patrick (aos 18 minutos do 2º tempo)

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (Marlon) e Marcelo; André, Ganso (Alexsander) e Arias; John Kennedy (Guga), Keno (Lima) e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Internacional: Rochet; Hugo Mallo, Vitão (Igor Gomes), G. Mercado e Renê; Johnny (Rômulo), Aránguiz (Bruno Henrique), Mauricio (Dalbert) e Alan Patrick (Lucca); Wanderson e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

