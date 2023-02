Comissão de Constituição e Justiça realiza primeira reunião, com distribuição de projetos

O deputado Ezequiel Neiva liberou recurso no valor de R$ 260 mil para a melhoria da infraestrutura da escola Cleonice Batista, em Vilhena. O investimento é para a construção do revestimento do piso da escola. O deputado informou que o valor já está na conta da prefeitura, que ficará responsável pela contração da empresa que executará a obra.

Em visita à escola, acompanhado da ex-diretora Rosemary Aparecida de Oliveira, o deputado analisou as necessidades de melhorias e constatou que a unidade educacional precisava do investimento e firmou compromisso com a instituição.

Gislaine Brizolla dos Santos, atual diretora da escola, explicou que a Cleonice Batista de Jesus atende por volta de 600 alunos, somados os períodos matutino e vespertino. Disse que a escola está em funcionamento há mais de 10 anos e é notório a necessidade de alguns reparos e reformas em sua estrutura predial. “O piso apresenta pontos de revestimento quebrados ou cerâmicas totalmente descoladas o que acarreta em riscos de acidentes ou cortes nos alunos, pois são crianças de 6 a 10 anos que brincam bastante nos momentos de intervalo das aulas. Essa parceria é de extrema importância para a qualidade da educação, pois vale ressaltar que o aluno não é do estado ou município e sim da cidade. Investir na infraestrutura da escola é, sem dúvida, um grande benefício à população do bairro Jardim das Oliveiras”, afirmou a diretora.

O deputado disse que tem priorizado o atendimento à Educação. Citou que no final de 2022 destinou R$ 300 mil para a construção de uma cozinha e um refeitório para a escola municipal Vilma Viera. “Também atenderemos a escola Nina Paul, com recurso para a construção de uma brinquedoteca, depósito e uma sala para creche”, acrescentou Ezequiel Neiva.

