Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do adolescente, da Mulher e do Idoso realiza primeira reunião

O deputado Estadual Alex Redano (Republicanos) utilizou a tribuna na sessão desta quarta-feira, 1°, para parabenizar o deputado Pedro Fernandes (PTB) que o precedeu em discurso, sobre sua preocupação com a recuperação das rodovias estaduais em Rondônia. Para Redano, as rodovias estaduais necessitam de atenção do governo do estado, assim como as rodovias federais precisam de atenção do governo federal, através do DNIT, para o pleno restabelecimento das consideradas vias arteriais que cortam o estado.

De acordo com o parlamentar, as rodovias federais em Rondônia pedem socorro, os motoristas e proprietários de veículos e caminhões não suportam mais as despesas por conta dos buracos que se avolumam em todo o traçado da BR 364, de Vilhena à divisa com o Acre, o que tem prejudicado o transporte de mercadorias e acaba encarecendo o valor do frete e dos produtos ao consumidor final.

Além da BR 364, principal, que corta Rondônia de ponta a ponta, o deputado Alex Redano também pediu atenção do DNIT às rodovias 421 e 429, que também vivem estado precário de conservação.

Conflito Agrário

O deputado Alex Redano chamou atenção em seu discurso para a situação da regularização fundiária no estado, especialmente nas áreas de possíveis conflitos. Redano pediu apoio da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia, que é presidida pelo deputado Pedro Fernandes para a realização de audiência pública uma vez que Rondônia vive, segundo ele, a iminência de conflitos agrários na região de Rio Pardo, Jacinópolis, Minas Novas e Cujubim, em função da insegurança jurídica que se instalou nesses locais.

Para ele, uma audiência pública com a presença de órgãos como Ministério Público, Ibama, Incra, prefeituras, Polícia Ambiental Assembleia Legislativa e Sedam ajudarão a amenizar a situação, evitando que se avolume o já precário estado em que se encontram as famílias moradoras dessas regiões.

Texto e foto: Secom ALE/RO