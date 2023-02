Comissão de Transporte e Obras Públicas faz encaminhamentos ao Poder Executivo

A Comissão de Transporte e Obras Públicas da Assembleia Legislativa, realizou a primeira reunião ordinária, na manhã desta terça-feira,28, para debater sobre o montante de obras paralisadas em todo estado, encaminhar as demandas ao Poder Executivo e expor as primeiras ações a serem executadas pela comissão. A reunião foi presidida pelo deputado estadual Cássio Gois (PSD) e contou com presença dos membros, os deputados Luizinho Goebel (PSC) e Nim Barroso (PSD).

Ao abrir os trabalhos, Cássio Gois anunciou encaminhamento de ofício ao Governo solicitando um levantamento de todas as obras que estão em execução no momento. “Temos uma ligação direta com todas as outras comissões na Casa de Leis, na saúde, por exemplo, discutimos as construções de unidades de saúde e precisamos estar atentos aos prazos e contratos, bem como os demais setores. Por isso, queremos atender com qualidade todos os municípios, resolvendo os pedidos aqui apresentados”, esclareceu.

Estradas

O deputado Nim Barroso falou que a comissão quer promover um trabalho com afinco e permitir que a malha rodoviária de Rondônia possa atender a contento o cidadão. Aproveitou para cobrar uma atenção especial para a RO- 133 sentido Nova Londrina.

Já o deputado Luizinho Goebel reiterou o pedido de recuperação, através da operação tapa-buracos, da rodovia 391 no município de Chupinguaia. Além disso, o parlamentar solicitou o recapeamento asfáltico da RO 391 no trecho que liga o distrito do Guaporé a BR-364 até a sede do município de Chupinguaia, chegando ao frigorifico, que somam cerca de 50 quilômetros.

O deputado indicou ainda, a recuperação da ponte sobre o Rio vermelho que foi arrastada pela força das águas há quatro anos. “O trecho liga a RO 391 até o distrito de Boa Esperança e permite o escoamento de produção agrícola, transporte escolar e facilita a locomoção de moradores”, afirmou.

O presidente da comissão enfatizou que todos os pedidos serão encaminhados aos órgãos competentes através de ofício. A próxima reunião da acontece no dia 7 de março, às 11 horas.

Texto e foto: Secom ALE/RO