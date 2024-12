Comitê de Ética e Integridade do TJRO define resultados e desafios para o próximo ano

O Comitê de Ética e Integridade do Poder Judiciário do Estado de Rondônia (Ceint) realizou sua última reunião ordinária do ano. O encontro contou com a presença do presidente do Comitê, desembargador Roosevelt Queiroz Costa, das juízas de direito Míria do Nascimento de Souza, Roberta Cristina Garcia Macedo e Fabíola Cristina Inocêncio, da secretária de Governança, Rosemeire Moreira Ferreira e servidores(as).

Durante a reunião, realizada no último dia 6/12, Rosemeire Moreira Ferreira apresentou uma retrospectiva das ações e resultados ao longo de 2024, os quais repercutiram nos mais diversos assuntos, entre eles transparência, ética e cultura de integridade. Além disso, apresentou o cronograma de atividades do 1° Quadrimestre de 2025, bem como a programação do segundo seminário de integridade do TJRO.

Ao final do encontro, o presidente do comitê expressou sua felicidade e entusiasmo em participar do Ceint, destacando a importância de disseminar a cultura de ética e integridade no Tribunal de Justiça, agradecendo a todos os presentes pelo empenho e dedicação demonstrados ao longo do ano.

O desembargador Roosevelt Queiroz Costa concluiu a reunião com votos de proteção divina a todos, pregando a manutenção da união, garra e espírito de compromisso ético, integridade e justiça.

Página da Integridade

No portal do Tribunal de Justiça, no menu Institucional, aba Governança – “Ética e Integridade”, é possível conhecer um pouco mais sobre o programa e o pilares de integridade do Poder Judiciário, sua importância, os desafios éticos contemporâneos, normativos e material de formação e comunicação para dúvidas e aprofundamentos.

Assessoria de Comunicação Institucional

Fonte: TJ RO