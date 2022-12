Comitê Gestor da Política Interinstitucional de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade encerra ano de atividades com balanço de ações 

Na última semana, em Porto Velho, o desembargador José Jorge Ribeiro da Luz, supervisor do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Medidas Socioeducativas (GMF) reuniu-se com representante da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Fábio Recalde, para tratar a respeito do andamento das APAC´s no estado de Rondônia.

Na ocasião, o representante da Sejus apresentou o panorama das instituições, destacando quais unidades necessitarão de um suporte maior do estado e do GMF.

Segundo o supervisor do GMF, a parceria entre a SEJUS e o GMF tem se demonstrado bastante profícua, sendo constante o diálogo entre as instituições na promoção de uma execução penal mais humana e ressocializadora.

A Apac nasceu em São José dos Campos-SP, idealizada pelo advogado paulista Mário Ottoboni e um grupo de amigos cristãos, que se uniram com o objetivo de amenizar as constantes aflições vividas pela população prisional da cadeia pública da cidade. Em 1974, a associação, que existia apenas como grupo da Pastoral Penitenciária, ganha personalidade jurídica e passa a atuar no presídio Humaitá, da mesma cidade. A partir de 1986, o método Apac foi desenvolvido em Itaúna e de lá se expandiu para outras comarcas de Minas Gerais e outros estados.

A atuação do GMF passa pelo apoio institucional para que o Poder Executivo e parceiros atuem para efetivação do atendimento das APAC’s em Rondônia, de forma que não só a população carcerária, mas toda a sociedade seja beneficiada pela iniciativa.

Assessoria de Comunicação Institucional

Fonte: TJ RO