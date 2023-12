Programa visa aumentar a habilidade de escrita e leitura em todas as crianças da rede até o 3º ano do ensino fundamental

Seguindo com as ações estratégicas que buscam alavancar os resultados da educação no município de Porto Velho, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) promoveu, na tarde de terça-feira (12), a VIII reunião do Comitê Gestor do Programa de Aprimoramento da Política de Alfabetização na Idade Certa. Esse é o quarto e último encontro realizado no ano de 2023 e, mais uma vez, contou com a presença da presidência do Tribunal de Contas/RO.

As pautas principais da reunião foram a apresentação dos dados do programa referente ao mês de novembro, em que foi feito um comparativo médio de como estavam esses dados de 2022 para 2023 para então uma análise dos avanços.

“Foram verificados avanços significativos na alfabetização de alunos dos 1º, 2º e 3º anos e foi compartilhado na reunião os resultados do Sistema de Avaliação do Ensino Básico, e ainda falamos sobre a organização e planejamento da Jornada Pedagógica que sempre realizamos dias antes do ano letivo iniciar, no mês de fevereiro”, explicou a secretária de educação Gláucia Negreiros.

O encontro aconteceu novamente na sede da secretaria e contou com a participação do presidente do Tribunal de Contas de Rondônia (TCE-RO), Paulo Cury Neto. “Estamos acompanhando os métodos aplicados e resultados alcançados pela gestão municipal de educação em 2023, para que a recuperação da aprendizagem nas escolas seja importante para os alunos dessa fase escolar recebendo essa atenção especial do programa Alfabetiza Porto Velho. Vimos aqui que o caminho está sendo bem evolutivo e vamos seguir o planejamento da Semed em 2024”, disse.

A secretária Gláucia Negreiros falou da importância dos resultados positivos obtidos em 2023 para o trabalho em equipe. “Nossa missão é avançar e estamos conseguindo essa vitória junto aos professores e alunos em fase de alfabetização, que hoje, em número importante, já estão com mais habilidade para leitura com ifluência e escrita com montagem de frases mais longas. Eu parabenizo a todos que estão trabalhando de forma colaborativa em busca de um aprimoramento”, comentou a titular da pasta de Educação.

O encontro contou também com a presença, no sistema on-line, de Rita Paulon, consultora do Tribunal de Contas. “O TCE elegeu Porto Velho como pioneiro para este programa. A gestão está focada e orientada a resultados positivos, principalmente por conta da formação específica dos profissionais da Educação”, declarou.

ALFABETIZA PORTO VELHO

O Programa Alfabetiza Porto Velho, instituído na rede municipal de ensino, teve início em 2021 e tem como objetivo alfabetizar todas as crianças da rede até o 3º ano do ensino fundamental conforme os pressupostos da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e do Referencial Curricular do Estado de Rondônia (RCRO).

Ao todo, 23.657 alunos são monitorados pelo programa e, destes, mais de 84% fizeram a última prova do Avalia Porto Velho, que incluiu as disciplinas de matemática e português. De acordo com o resultado, o avanço foi registrado neste ano em turmas do segundo ao quinto ano do fundamental I. Do sexto ao nono ano, o aumento da média está em diagnóstico de alerta, com menos avanços expressivos. “Temos usado os dados do ano passado para comparar e notamos o crescimento no processo de alfabetização. Podemos dizer que avançamos bastante”, disse a secretária Gláucia.

PARCERIA COM O TCE-RO

A elaboração do Programa nasceu por meio de um esforço conjunto e colaborativo da Semed, com o apoio técnico do TCE-RO, para melhorar os processos de alfabetização nas escolas da rede, contribuindo e apoiando as unidades escolares para que a alfabetização aconteça na idade certa.

Para que os resultados na alfabetização sejam obtidos, a Semed, com o suporte do TCE, vem realizando a formação de professores multiplicadores alfabetizadores em toda a rede, que alcançam os demais professores e que atuam especificamente com a alfabetização.

O COMITÊ GESTOR

“Nós temos toda uma rotina de evidenciar se o programa está alcançando êxito ou não, através do monitoramento mensal dos resultados de alfabetização da rede por meio de instrumentos que são disponibilizados aos professores e supervisores escolares. E essas reuniões de comitê acontecem a cada dois meses. Estamos sempre buscando caminhos para melhorar a aprendizagem e as avaliações apontam para onde ir”, explicou Fernanda Souza, coordenadora do programa.

METAS

Somados, os alunos dos três primeiros anos chegam a um total de aproximadamente 15 mil crianças na rede municipal de ensino. No Programa Alfabetiza foram estabelecidas as seguintes metas: alfabetizar 85% das crianças até o final do 1º ano; alfabetizar 100% dos alunos até o final do 2º ano e promover a ampliação da leitura e compreensão de textos de todos os alunos do 3º ano do ensino fundamental.

Texto: Géri Anderson

Foto: Semed

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO