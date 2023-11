Como parte da VI Mostra Cultural do Judiciário, CCDH realiza no próximo dia 15 lançamento de livro e abertura de exposição de servidor

O Centro Cultural e de Documentação Histórica do Judiciário de Rondônia (CCDH), vinculado à Escola da Magistratura do Estado (Emeron), apresenta a partir do dia 15 de novembro a exposição “Quando as Máquinas de Escrever Dominavam o Mundo”, do assessor de juiz Hérlon Fernandes Gomes. O servidor do Tribunal de Justiça receberá o público juntamente com o lançamento de seu livro “Paiol de Pólvora”, a partir das 18h, no jardim do Centro Cultural. O evento integra a VI Mostra Cultural do Judiciário, cuja programação principal acontece de 13 a 17 de novembro, no Teatro Estadual Palácio das Artes.

O mediador do lançamento do livro será o juiz Bruno Darwich, neto do primeiro presidente e desembargador do TJRO Foaud Darwich Zacarias. O evento contará ainda com um coquetel, sarau aberto, apresentação do livro e sessão de autógrafos. A exposição ficará disponível para visitação do público geral até o dia 5 de janeiro, de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h.

Natural de Brejo Santo (CE), onde cresceu, Hérlon se interessou pela leitura quando tinha 14 anos: “Comecei a gostar de escrever naquela época e os meus ídolos nordestinos me inspiraram”. A sua paixão inicial pela escrita foi tão grande que trabalhou como professor de literatura e língua portuguesa, tendo cursado graduação em Direito, na Universidade Regional do Cariri (URCA), quando se encantou com as máquinas de escrever. “O primeiro júri que eu vi, o barulho que vinha da máquina chamou a minha atenção”, diz. Hérlon começou então a adquirir as máquinas de escrever que os seus escritores literários favoritos utilizavam.

O seu interesse aumentou e aprendeu a consertá-las. Hoje em dia, apenas de olhar consegue identificar qual o modelo. Sua coleção pessoal contém 25 máquinas, sendo a mais antiga datada de 1905, que ainda está em funcionamento. Hérlon mudou-se para Rondônia em razão do concurso do TJRO de 2010, sendo lotado em Guajará-Mirim. Anos depois, passou a trabalhar em Porto Velho, exercendo a função de assessor de juiz no Gabinete da Vara de Execuções e Contravenções Penais.

O servidor sentiu-se acolhido quando mudou para o estado, de onde não pretende mais sair. Aqui fará o lançamento de seu livro “Paiol de Pólvora”, inspirado em um fato verídico de um processo que ocorreu em sua cidade natal, em 1913. “Você tem que trazer sua raiz. É um livro bem brasileiro, com temas universais de amor, traição e tragédia, em que trago mulheres revolucionárias, fortes e marcantes”, conta Hérlon, dizendo-se apenas um leitor apaixonado por literatura.

O escritor deixará duas máquinas de escrever para que os(as) visitantes tenham a experiência de escrita. Somente para visualização, ele traz máquinas raras e com escrita cursiva, sendo algumas alemãs, italianas, suecas, entre outras e de diversas marcas.

O CCDH fica localizado na Av. Rogério Weber, 2396, no Caiari, em frente à Praça das Três Caixas d’Água.

Asessoria de Comunicação da Emeron

Fonte: TJ RO